“Rocanroles. El Estallido de los ‘80 en Mendoza”: el libro que retrata una época fundacional de la cultura

En el fútbol se dice que cada dos décadas nace un Maradona o un Messi. En la música o en el rock en Mendoza el fenómeno es parecido. Si trazamos un paralelismo, podemos ver un fenómeno similar: una notable aparición de bandas en los 80, una nueva ebullición en los 2000 y el fenómeno del llamado “manso indie” desde hace un par de años.

Para enfocarse en lo que sucedió en la década de los 80, tan importante para esta música, el licenciado en Comunicación Social Néstor Sampirisi encontró la manera justa de pintar una época y traer al presente el rock posdictadura que se gestó en nuestra provincia.

Fue después de una extensa búsqueda, que terminó por escribir Rocanroles. El estallido de los ‘80 en Mendoza (Ediciones Culturales Mendoza), un libro que toma el período que va de 1984 a 1994, y pinta una época fundamental a través de archivos, anécdotas, entrevistas, canciones y discos.

Néstor Sampirisi, periodista de Diario Los Andes presenta su libro ROCANROLES con el arte de tapa de Edgar Murillo. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Años de ebullición cultural que perduran en el presente

“Al libro lo pensé desde lo musical, pero me parecía que tenía que contar un poco la época, porque pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el dato del primer enfermo con sida en Mendoza, en un momento donde era de liberación, el ‘destape’ en la Argentina. Fue una liberación después de la dictadora, y cuando aparece esa noticia fue algo fuerte y para los jóvenes era muy shockeante. El libro habla del pasado, en un lenguaje del presente. Pero en realidad es el futuro también, y escribirlo de una manera que no sonara a naftalina”, repasa Néstor Sampiri, periodista y actual prosecretario de Redacción de Los Andes, quien editó su primer libro pensando una historia que él mismo vivió y de la que fue testigo.

Como asiduo concurrente de conciertos en aquella época, y también como un joven estudiante que daba sus primeros pasos en los medios de comunicación y despuntó el gusto por la música con el programa radial Los Sobrevivientes, el periodista buscó en un modo cercano y coloquial contar un fenómeno, desconocido para algunos, pero que fue el germen de toda una generación de músicos.

Con Los Enanitos Verdes como abanderados del rock mendocino que traspasó las fronteras, por esos años también nacieron Alcohol Etílico, La Montaña, Kinder Videla Menguele, Raivan Pérez, Los Salvages Unitarios, Los Berp y Perfectos Idiotas, entre otras bandas que marcaron un intenso movimiento musical.

Hay que decir que todo lo que sucedía en el Oeste tenía una relación directa con la escena nacional, con lo que generaban Charly García, Los Redonditos de Ricota, Sumo, Zas, Soda Stereo o Fito Páez. Y todo ese paralelismo está unido al retrato de esos días en Mendoza que propone el libro. Y así se desprenden anécdotas de cómo fue la primera y única vez que tocó Sumo en Mendoza: “No conozco a nadie que los haya visto. Es algo raro, pero es confirmado que vino, porque salió en la radio y en el diario”.

–En el libro repasás esa violencia que tenía el público de rock en ese momento. ¿Fue algo propio de esa época posdictadura?

–Había recitales divididos en dos corrientes. Por una parte, algo más mainstream, que eran los Enanitos Verdes, Alcohol Etílico, La Montaña o Raivan Pérez. Y después tenías otras vertientes, más under, como Los Perfectos Idiotas, Kinder Videla Mengele o Éramos Pocos. Los recitales de estas bandas eran más ásperos. En ese entonces el ambiente del rock era más violento que el promedio de la sociedad, pero ahora es al revés: el promedio de la sociedad es violenta y no el rock. En los años que trato en el libro había de todo, y rescato dos o tres escándalos que fueron famosos y reflejaron en los diarios, como uno del show de Los Salvajes Unitarios. De todos modos, no hay que pensar que los hechos violentos pasaran tan habitualmente.

–Haciendo un repaso de la historia, ¿Alcohol Etílico para vos podría haber alcanzado la misma popularidad que Los Enanitos?

–Los Alcohol Etílico, desde mi punto de vista, fueron la banda más popular de Mendoza en esa época. Donde tocaba, llenaba, desde cien a mil personas. Era una banda accesible y cada show que daba era una fiesta. Tuvieron dos o tres formaciones en esa época. El primer disco que grabaron acá pasó desapercibido y lo grabaron justo en un momento de cambios en la banda. Cuando se fueron a Buenos Aires grabaron un disco, pero no siguieron. Los Enanos, por ejemplo, la remaron mucho para llegar a lo más alto, fueron muy perseverantes. Y tal vez las otras bandas no lo hicieron. La época fue difícil, porque la hiperinflación de 1989 destruyó discográficas, bandas y hubo un impasse de un par de años en los que bajó la actividad. Eso puede haber fatigado a los grupos. Después Dimi Bass, el líder, siguió con los Alcohol Etílico. Pero creo que la mejor formación es la de aquella época, con Dimi, Natalio Faingold, Nicky Imazio y Daniel Carniello.

Archivos de la época, canciones desconocidas y recorrer la ciudad 40 años después

A través del registro propio, archivos de diarios y revistas, libros de consulta como Extramuros. La historia del movimiento del rock mendocino (de Graciela Cousinet, Marcelo Padilla y Víctor Etepa) o 50 canciones del rock mendocino (de Walter Gazzo) y hasta volver a recorrer las calles, y reconocer que ya no quedaban en pie esos reductos, que en los ‘80 fueron testigos del sonido del rock del oeste, fueron parte del proceso, para describir y rescatar lo más fiel posible esa etapa.

Un dato no menor, es que en ese período surgieron alrededor de trescientas bandas, de las cuales dos o tres llegaron a grabar un disco. Pero ese furor por el rock marcó una clara diferencia con otras ciudades de Argentina, donde Buenos Aires, Rosario y Mendoza se transformaron en una especie de faro del género. Así lo considera Sampirisi: “Antes de los 80, el rock mendocino era un movimiento muy chiquito. Después, el rock comenzó a ser el lenguaje de la juventud, por lo que pasaba acá y en Buenos Aires. Por eso voy uniendo en el libro lo que pasaba acá y lo que sucedía con las bandas en Buenos Aires”.

–¿Cómo era el público que seguía al rock local en ese momento?

–Había de todo, porque se abrió el espectro. Veníamos de una mirada de la música muy ideológica. Si escuchabas rock no podías escuchar folclore o a Sandro. Y dentro del mismo rock, si escuchabas a Sumo o a los Redonditos, no podías escuchar a Soda Stereo. Era una ridiculez. Por suerte hoy no sucede, no hay prejuicio en cuanto a eso.

–¿Cuánto tiempo te llevó hacer el libro?

–Empecé haciendo otros libros. Después cambié de idea y terminé con este. Pero los otros dos me llevaron a Rocanroles. Me di cuenta de que tenía que enfocarme en un número limitado de años. Yo quería escribir sobre algo que yo había vivido, porque me iba a ser más fácil contarlo, y me enfoque en esa década “cruzada” (entre los 80 y 90), que fue muy rica y merecía ser contadas. Dio la casualidad ahora que salieron la biopic de Fito Páez y la película Argentina, 1985, que dan una mirada política de esa época. Y el libro termina saliendo con eso dando vueltas. De algún modo mi intención empezó con lo musical, pero terminé dándome cuenta de que tenía que contar el contexto, porque sino la otra historia quedaba huérfana. Por eso cuento lo que pasaba acá, en Buenos Aires y en España. También resolví que el libro tenía que incluir letras de canciones, ya que enriquecía sumar algunos fragmentos. Está bueno para leerlo con Spotify o YouTube a mano e ir encontrando las canciones que se nombran.

–Planteás la historia del rock mendocino como algo fundamental para el desarrollo de toda nuestra cultura...

–Fue una época de muchos cambios. En lo cultural, son tiempos de riqueza y ese libro va por el quiebre que representó ese paso de los 80 a los 90. Es una pintura de una época, más que solamente un libro de música. Me interesó mostrar todo lo otro: la moda, lo que se leía, los lugares a los que se iba, los medios de ese momento. El libro pinta una época de Mendoza muy rica, sin prejuicios. A la hora de escribirlo busco consignar los cambios que hubo, poniéndome en el lugar del que fui y no del que soy ahora. Eso fue un gran esfuerzo, en busca de la mayor fidelidad.

Presentación de “Rocanroles”

El periodista Néstor Sampirisi presentará su primer libro Rocanroles. El estallido de los 80 en Mendoza, el próximo viernes 4 de agosto, a las 19.30 horas, en la sala Elina Alba (España y Gutiérrez, Ciudad).

El libro fue editado con el apoyo de Ediciones Culturales Mendoza y del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. El arte de tapa fue creada por el artista plástico Edgar Murillo, el diseño a cargo de Daniel Altamirano y la edición fotográfica de Orlando Pelichotti.