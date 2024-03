Residente, el protagonista de la polémica: todas las tiraderas que protagonizó

Tan icónico y legendario como polémico es René Pérez Joglar, también conocido por su nombre artístico “Residente”. Durante toda su carrera fue figura del rap y el reggaetón en Latinoamérica y el mundo, pero no todo lo que salió de su boca fue bueno.

Residente, el protagonista de las tiraderas. / Gentileza

A pesar de ser uno de los artistas que más demuestran el apoyo a las culturas base de los diversos países latinoamericanos, no suele ser el mejor ejemplo de ciudadano. Esto es pensado y apoyado por muchas personas ya que René es un gran protagonista cuando se trata de pelear musicalmente con colegas.

Las temáticas sociales siempre han sido parte de sus letras, es que no importa de qué trate su canción, el siempre encuentra la forma de criticar a todo sistema que considera que está mal. Lo bueno es que tiene quienes lo apoyan, pero también hay personas desde el otro lado que lo enfrentan.

Las tiraderas de Residente

Con el correr del tiempo y con una experiencia tan llamativa como la suya, Residente ha logrado grupos de fanáticos pero también villanos de su historia de vida. Entre ellos se encuentran: Cosculluella, J Balvin, NK Profeta.

Residente - (Foto Brian Ach)

Desde marzo del año 2014 se encuentra peleando constantemente contra Cosculluela, a quien le respondió en “René denuncia” luego de que José Fernando le haya declarado la guerra. Es que todo comenzó cuando Residente lanzó “Adentro” y el mundo supuso que era una dedicatoria para Cosculluela, algo que fue así verdaderamente.

Para 2018, surgió una nueva pelea cuando los fanáticos de NK Profeta lo alentaron a lanzar una canción con indirectas a otro artista y este apostó contra René en “Sr. Residente”. En su respuesta, éste último estrenó “Querido Louis” y demostró ser superior en el género.

En cuanto a su intercambio musical con J Balvin, ha sido uno de los más recientes. Le dedicó la canción que hizo con Bizarrap, es decir la “Music Session 49″. En ocho largos minutos, René apuntó a la ropa, los conciertos y las letras del colombiano.

Más allá de todos estos problemas que protagonizó desde la música, René se cansó de ello y aseguró a sus fans que no volverá a hacerlo. En su canción “Bajo y batería” apuntó nuevamente a Balvin y Cosculluela, pero concluyó diciendo: “Me desahogué ya / Ahora me voy a quitar de toa’ las tiraera’, ya”.