Montaner apuntó contra Residente en su pelea con J Balvin: “Es una masacre innecesaria”

Ricardo Montaner publicó varios tweets en referencia a la pelea de Residente contra J Balvin, en los que, a pesar de aparentar que se mantiene neutral, criticó la “tiradera” del rapero contra el colombiano. El cantante venezolano calificó de “masacre” a lo realizado por René: la sesión que estrenó con Bizarrap, en la que hizo muchas referencias fuertes en contra del reggaetonero colombiano.

Residente estrenó este jueves su nuevo tema, se trata de una sesión de más de 8 minutos que produjo Bizarrap y que se colocó número uno en tendencias luego de que se conoció que en la mitad de la canción Rene le pega duro a J Balvin. El rapero no se guardó nada a la hora de apuntar contra el cantante colombiano y el video superó las 15 millones de reproducciones en menos de 24 horas. La canción generó una gran polémica en redes, por la cantidad innumerables de críticas de Residente hacia el colombiano.

El conflicto entre Residente y Balvin comenzó cuando el colombiano pidió boicotear los Latin Grammy y al rapero no le gustó nada

Ricardo Montaner, icono de la música latinoamericana, opinó en su Twitter sobre el nuevo tema de René e intento ponerle paz al asunto. “He visto con tristeza como dos colegas –diferentes- se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente –hizo- con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón” dijo el venezolano, reprobando de manera contundente lo hecho por el rapero.

Además, el cantautor de 64 años agregó: “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

Por otro lado, añadió algunas frases picantes. “El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo” expresó Ricardo.

Los primeros tweets de Ricardo sobre el tema

El escrito de Montaner para cerrar su opinión

Para cerrar, desde su experiencia de más de 50 años de carrera, buscó amigar a los dos cantantes con sus dichos. “Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo” finalizó diciendo Montaner.

LAS 7 FRASES MÁS DURAS DE RESIDENTE CONTRA J BLAVIN

La Sessions #49 de Bizarrap dejó a todos con la boca abierta cuando Residente desplegó su talento con las rimas para hablar de cosas importantes para él sobre la música, pero lo que más llamó la atención fueron las críticas a Blavin, desde sus dientes hasta sus creencias. Todo a partir del minuto 5 del tema. Estas fueron las 7 frases más picantes.

“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. P*****o mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot-dog sin ketchup ni pan”. “No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, agregó Residente sobre las acusaciones racismo y misoginia que que recibió J Balvin por su canción ‘Perra’. “Lo mío no es negocio, somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis Billboard los sostiene la gente, mis letras en cada pancarta pa’ bajar a un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tus raperos favoritos. Los que dicen ‘calma pueblo’ lo repito: conmigo comen aunque no tengan apetito”. “Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo y lo más grave es que este p*****o es racista y no lo sabe”. “Para dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores. Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un p*****o vestido de colores”. “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón”. “No se compara el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso”, sin dudas la frase más polémica.