J Balvin rompió el silencio y pidió disculpas a las mujeres y a la comunidad negra por el video de ‘Perra’

La semana pasada J Balvin sufrió un revés importante cuando su nuevo video “Perras” fue eliminado de la popular plataforma YouTube por el contenido sexista explícito que molestó tanto a los usuarios de las redes como a autoridades nacionales.

La imagen de dos mujeres maquilladas como perros que eran arrastradas con una correa y en una evidente actitud de dominación, fue el detonante de toda esta situación de enojo y reclamos al cantante.

Este fin de semana, la superestrella colombiana rompió el silencio y ofreció una disculpa pública este domingo a “las mujeres y la comunidad negra” por el polémico video: “Quiero ofrecerle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra”, expresó Balvin en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El clip en cuestión muestra al artista junto a dos mujeres negras disfrazadas de perras, que gatean a su lado, es por esto que muchos usuarios de redes sociales y algunas personalidades públicas, expresaron su indignación a través de sendos comunicados. Una de ellas fue la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien acusó al músico de promover mensajes “machistas” y “racistas”.

“Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”, agregó el cantante de 36 años respecto de la eliminación del material audiovisual, que antes de ser eliminado de su canal de YouTube, superó los 10 millones de visitas y aún puede ser visto en otros canales de esa red social.

Por otra parte, la cantante Tockischa, protagonista de la canción y del videoclip respaldo a J Balvin: “No entiendo los ataques hacia José. Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo. Es obvio que él apoya a una mujer, entonces no comprendo por qué le dicen machista”, detalló la artista de 25 años.