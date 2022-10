Quinteto Rossi presenta “La belleza de los monstruos”, su primer disco

Como contrabajista, la posibilidad de componer música propia no surge de manera natural. Acostumbrado a interpretar obras de otros autores, Enzo Rossi, contrabajista mendocino, que forma parte de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, entre otros proyectos, decidió armar su propio quinteto y componer su música.

Fue así que nació Quinteto Rossi y le dio forma a “La belleza de los monstruos”, el primer álbum solista, que presentará mañana en la noche en la Nave UNCuyo.

“La Belleza de los Monstruos” es el primer álbum del quinteto.

En búsqueda de la belleza tras la oscuridad

“Siempre tuve ganas de escribir y hacer mi propia obra. Estudié contrabajo y con el instrumento estás atado a interpretar músicas de otros compositores. Y en eso vas absorbiendo distintas estéticas. En 2019 cuando estaba haciendo un master en Boston surgió la posibilidad de estudiar armonía, interpretación y ensamble. Tomé contacto con una línea musical y ahí surgieron las ganas. Y cuando volví a Mendoza en 2020, junto con la pandemia, tuve tiempo y en 2021 ya tenía material”, cuenta el músico Enzo Rossi quien formó el quinteto y le dio forma a su primer álbum.

David Trikysvili (Flugelhorn), Juan Pissolito (Guitarra eléctrica), Juan Emilio Cucchiarelli (Piano y Rhodes), Enzo Paolo Rossi (Contrabajo, Bajo eléctrico y Composición) y Franco Prosperi (Batería) conforman el quinteto instrumental que nació a fines del 2020 e interpreta las ocho piezas, que tienen como raíz el jazz y la música académica, pero se unen a otros estilos contemporáneos como parte de una experimentación.

El disco con títulos como “Tremolo”, “Luca”, “The-C-Train”, entre otros temas, fue grabado entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, en el Estudio el Páramo. Y el mastering fue en estudios Ovié, en Buenos Aires.

“He tratado de transmitir y mostrar todas mis experiencias que tengo en la interpretación musical. Empecé como músico de orquesta y me formé para eso, pero me abrí a otros estilos, más populares y contemporáneos. Siempre hubo una fascinación grande por entender los estilos y eso se transmite en la música que hago. Es difícil delinear qué tipo de música hago, porque hace veinte años que vengo tocando de todo y esa experiencia se imprime en el disco. Y me pareció muy grato en mostrar mi música, que amigos y colegas que escuchan me devuelven que no suena a ningún estilo determinado”, detalla el músico sobre la búsqueda estética de sus composiciones.

Claro que correrse de la zona de confort siempre tiene su vértigo. Y el proceso compositivo fue un reto para Rossi, aunque logró el resultado esperado: un disco auténtico con diferentes matices musicales, amigable al oído y que significó a la vez un logro para él.

“Si bien cuando estudié la carrera de grado estudié composición, el proceso fue intuitivo, porque fue en el contacto con las composiciones más importantes, donde entendés y las encontrás de nuevo. Eso me fue generando una consciencia compositiva. Ligado a mi experiencia en Estados Unidos, más todo lo que conozco, cuando volví a Mendoza tenía la cabeza llena de ideas. Y luego en el 2020 tuve mucho tiempo, entonces me dio la posibilidad de generar las partituras y la música propia. Fue un proceso complejo en algunos momentos, pero por suerte se transformó en algo lindo. De ahí el título del disco, que tiene que ver con la posibilidad de transformar en algo bueno, interesante o superador, todo lo que nos va pasando”, define.

La Ficha

QUINTETO ROSSI PRESENTA “LA BELLEZA DE LOS MONSTRUOS”

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: sala verde, Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar