Quiénes son Sol 1 y Sol 2: la historia de las chicas trans que emocionaron a todos en el Bailando

La última edición del Bailando 2023 fue más que un espacio de entretenimiento y espectáculo, ya que también sobre la plataforma se destacaron historias de vida llenas de coraje y superación. Tal es el caso de Sol 1 y Sol 2, dos mujeres trans que, con su frescura y energía positiva, conquistaron tanto a Marcelo Tinelli como al público presente.

Previo a esa conquista que se volcó también en las redes sociales, el conductor presentó a Sol 1 y Sol 2 en la pista del Bailando 2023 y ambas compartieron la salsa de tres con Romina Uhrig, lo que marcó uno de los momentos más destacados del show. Por su parte, Sol 2 expresó su agradecimiento a Tinelli por la oportunidad que le brindó y reveló ciertos aspectos personales dolorosos y emotivos.

“Me cambiaste la vida. Este año, desde que estoy acá, pude decir que fui abusada, pude decir quién me tocó... Hoy día me muestro como soy gracias a vos”, confesó, visiblemente emocionada la participante. Cabe mencionar que ambas concursantes son pareja y se conocieron antes de su transición.

“A mi me volvió loco cuando lo vi bailar, y digo lo vi porque estábamos vestidos como chicos, como hombres, en ese momento. Fue muy lindo, pero también muy difícil”, relataron ambas cuando fueron invitadas al Debate del Bailando.

Sol 1 y Sol 2, del Bailando a LAM. Foto: Infobae

“Cuando nos conocimos yo estaba en pareja con una persona que era violenta que me pegaba, que me hacía la vida imposible. Y un día me asusté mucho por cómo se puso, me encerré en el baño y la llamé. Y se la jugó y me vino a buscar en ese momento. Yo estaba encerrado y pensaba ‘¿me quedo con la persona que me atormenta o me voy con la que me ama?’, y nos fuimos juntos y desde entonces no nos separamos”, recordó Sol 2 sobre su pasado.

UN NUEVO COMIENZO

Sol 2 compartió detalles de un pasado difícil, marcado por situaciones de violencia y abuso. La valentía para superar estos desafíos y vivir auténticamente se ha convertido en un testimonio de fuerza y perseverancia que se replicó en otros programas de espectáculos y que se difundió en las redes en apoyo a las bailarinas.

En su momento, Sol 2, al ser entrevistada, destacó que siente que su vida recién está comenzando y que aspira a convertirse en una gran artista. Además, reveló cuales son sus sueños: grabar una película basada en su vida y continuar compartiendo su historia para inspirar a otros.

Acto seguido, según informaron desde El Observador, Ángel de Brito las invitó ayer a su programa “LAM” y les ofreció trabajo, a lo que respondieron con entusiasmo: “Lo amamos, será un placer compartir”. La propuesta se suma a la serie de reconocimientos que han recibido, incluido el conmovedor gesto de Moria Casán en el Bailando.

“NACE UNA ESTRELLA”

Moria Casán es conocida, entre tantos talentos, por su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Ante esto, la diva conectó profundamente con la historia de Sol 1 y Sol 2. “Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario”, señaló Moria durante su devolución como jurado del Bailando.

Además, la diva compartió su propia experiencia y animó a las participantes a seguir luchando por sus sueños. La emotiva respuesta de Sol 2 a Moria reflejó la gratitud y la felicidad de haber compartido su historia en un espacio tan significativo. La participante también le agradeció a Marcelo Tinelli por haber contribuido a su liberación y felicidad.

