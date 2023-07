Quién es Victoria Resco, la joven escritora que arrasa en TikTok y viene a Mendoza a presentar su novela

Para Victoria Resco, el dicho que los chicos no leen libros es falaz. Ella -como otros escritores centennialls- son parte de una generación que incorporó la lectura desde niños y trasladaron esa pasión a las redes sociales y las plataformas.

Apasionada por la lectura, escribe desde los 14 años y a los 17 años escribió su bestseller “Reino de papel”. Y este año publicó su segunda novela, “El silencio perfecto” (Planeta), que el viernes 14 de julio presentará en el marco del ciclo “Invierno Planeta en Mendoza”, en el Polideportivo Vicente Polimeni de Las Heras.

De “Victoria come libros” a escribir su propia novela

Con más de 1,3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, donde reseña libros bajo el seudónimo “Victoria come libros”, la joven se hizo popular en las redes sociales por su particular estilo para recomendar historias.

Y como parte de una generación donde la tecnología y las plataformas están incorporadas como algo cotidiano en el mundo literario, Victoria comenzó a publicar cada semana una parte de su novela en Wattpad, una aplicación para leer y escribir donde publicó su obra y generó seguidores de su estilo.

“No es solo escribir, sino manejar las redes, videos y otras cosas más. Desde que tengo 14 años escribo, pero empecé con mi primer proyecto serio de escritura después de comenzar con las redes. Entonces se dio una cosa orgánica, de escribir, promocionar la novela, que en su momento iba publicando algo por mes y hoy se complementan ambos mundos. Con la novela se generó una dinámica re loca entre la gente que espera el próximo capítulo cada semana. Y es interesante el vínculo que se genera entre la gente y la novela, porque te da ganas de terminar de escribir”, cuenta Victoria Resco, que a sus 20 años tiene un camino prometedor como escritora, que se une al de bookfluencer.

La novela de Victoria Resco, editada por Editorial Planeta.

“El silencio perfecto” es su segunda novela y generó una respuesta fuerte en el público que se identificó con la historia. En la trama, la protagonista es Leo, una estudiante universitaria que debe lidiar con sus marcas de atletismo, su familia, amigas y una tarea en la Universidad que la pondrá frente a Ashford, el peor compañero del universo. Cuando menos se lo esperan, deberán elegir entre ser el pilar que tanto necesitan o los más crueles enemigos. ¿Acaso puede encontrarse el amor en un silencio perfecto?

“En la actualidad las redes del autor son tan parte de la promoción del libro, como todo lo que sucede desde la editorial. Es parte de la promoción y el marketing, pero lo más pesado está en la conexión del escritor y su público. Y en las redes se puede generar eso, más allá del que va a comprar el libro”, dice.

-De alguna manera, tu repercusión en las redes derriba la idea de que los centennials no leen y no escriben.

-El mito de que los chicos no leen sigue existiendo, pero los chicos leen y a veces mucho más que los adultos. Cuando era chica solo estaba la televisión y no las plataformas de streaming. Entonces leer era mi escapismo. Y esa vía de escape te la van a dar siempre los libros, y con una pantalla no lo conseguís. Para mí viendo Netflix no se consigue del todo conectar una historia como con la lectura, donde te desconectás del mundo real.

-Hay chicos que te siguen y se interesaron en la lectura a partir de tus reseñas.

-Creo que el comentario más común que recibo es ese, que gracias a un libro que recomendé empezaron a leer más. O cuál les gustó más. Mis videos están orientados al público que no lee, me gusta saber que por ver un video a una persona le surge el interés de leer y lo abrís al mundo de la lectura.

-¿Qué te inspiró a escribir la novela?

- ”El silencio perfecto” es una novela que está muy cargada de cuestiones personales, sobre todo por el debate interno de la protagonista, que es tener un compromiso muy fuerte con una decisión, como estudiar una carrera. Esa idea está tan impuesta que a veces no se plantea el no o si queremos seguir un camino alternativo. Yo estaba mucho con ese dilema y lo volqué a la novela. No es autobiográfica, pero quería escribir un libro para esas personas, que se encuentran atrapadas entre el mundo académico y las pasiones que se interponen. La gente llora con el libro, me escribe enojada porque es una historia triste y dura. Pero muchos se vieron reflejados en ese personaje y me lo dicen, que nunca habían leído una historia con esa característica.

La búsqueda de esa historia que conmueva y atrape

Seguidora de la escritora española Alice Kellen, pero también de Colin Woodard, Victoria aspira a ser una escritora de literatura romántica y juvenil, aunque sus relatos trascienden las edades.

“Mi gran referente como literatura romántica es Alice Keller, que es una autora española, que tiene una habilidad de transmitir sentimientos, con palabras en papel que me vuela la cabeza. Y mi aspiración es poder generar eso con mis libros en los lectores”.

Después de la experiencia de editar su novela, la joven autora traspasa la pantalla y se encuentra con cientos de seguidores que buscan conocerla por su obra.

“La posibilidad de interactuar con los lectores cara a cara, compartir con ellos, es hermoso. Porque en las redes no tenés dimensión de la otra persona. Y el poder hablar y entender a la otra persona, eso me conmueve del proceso de publicar un libro; conseguís esos momentos de uno a uno con los lectores”, dice.

-¿Crees que con tu novela se pueden sentir identificado no solo los jóvenes?

-Si yo tuviera que poner un rango de edad a mi novela, sería de los 18 años en adelante. Creo que cualquiera lo puede disfrutar, claro que los adultos tienen otro tipo de vivencias que la protagonista de la historia, pero hay un poco de ella en cada persona. Porque el poder elegir entre las pasiones y las responsabilidad no solo atraviesa a los jóvenes.

-¿Cuál es tu dinámica para escribir?

-Si estoy en un bloqueo creativo, escribo un cuento o relato como para desbloquear esa parte del cerebro. Pero ahora estoy trabajando en otra novela, que viene con un proceso más lento y poniendo las pilas a eso en mi rutina de escritura. Lo que me funciona es una hora de mi vida, dejar el celular y leer. Incluso dejo el teléfono en otra pieza, porque sino te distraés. Después elegir una historia que te guste a vos, no leer un libro obligatorio o que te recomienden. Hoy las editoriales no solo compiten con otros libros, sino con Netflix, con YouTube, las redes y otras distracciones que hay. Entonces es muy difícil para una obra jugar contra lo adictivo de Netflix. Pero hay algo que te da el libro que es más gratificante que ver una serie.

Ciclo Invierno Planeta en Mendoza

Como parte del ciclo de escritores, Victoria Resco culmina el ciclo con la presentación de su reciente novela “El silencio perfecto”.

La charla será el viernes 14 de julio, a las 20.30 horas, en el Polideportivo Vicente Polimeni (Las Heras). La entrada es libre y gratuita.