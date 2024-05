Iron Maiden anunció una nueva fecha en Argentina: cómo conseguir las entradas

La legendaria banda británica de heavy metal, Iron Maiden, regresa a Argentina con su gira “The Future Past World Tour”, programada para el próximo 1 de diciembre en el Estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544, CABA).

Tras agotar rápidamente las entradas para esta fecha, la banda ha sumado un segundo concierto en el Movistar Arena el 2 de diciembre.

La formación que grabó "Seventh Son of a Seventh Son".

Malón, una banda ícono del metal argentino, tendrá el honor de abrir el espectáculo en ambas fechas.

La producción teatral de la gira “The Future Past Tour” promete ser espectacular, ofreciendo un repertorio que abarca desde su último álbum, Senjutsu, hasta clásicos icónicos como Somewhere In Time de 1986, todos seleccionados con los fanáticos en mente.

Cómo obtener las entradas para Iron Maiden

Los aficionados podrán obtener las entradas a través de una preventa exclusiva para clientes BBVA Argentina a partir del lunes 6 de mayo a las 12 del mediodía, mientras que la venta general estará disponible a partir del miércoles 8 de mayo a las 12hs, exclusivamente a través de la web oficial del Movistar Arena.

Steve Harris, bajista de Iron Maiden, expresó su entusiasmo por el regreso de la banda a Argentina: “Estamos muy entusiasmados de llevar este tour a la Argentina. Siempre tuvimos un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar allí”. Harris anticipó una experiencia única para los seguidores sudamericanos, con interpretaciones de nuevas canciones de Senjutsu y clásicos de Somewhere In Time que no se han escuchado previamente en la región.

Steve Harris, bajista y emblema de Iron Maiden, al ataque. (Instagram @ironmaiden)

Este concierto marcará la duodécima visita de Iron Maiden a Argentina. La primera fue en 1992 en el Estadio de Ferro durante el “Fear of the Dark Tour”, y la última en 2019 en el Estadio Vélez como parte de su “Legacy of the Beast Tour”.

La expectativa entre los fanáticos argentinos del heavy metal es palpable ante la llegada de Iron Maiden y su espectacular presentación que promete ser inolvidable para todos los asistentes.