Quién es Pochi “gossipeame”, la panelista a la que echaron de su trabajo por ir de angelita invitada a LAM

Yanina Latorre, en su rol de conductora de LAM, ante la falta de Ángel de Brito, presentó a las angelitas invitadas y se detuvo en Pochi, influencer de chismes de espectáculos, y le dedicó unas palabras. “Medio que nos sentimos culpables porque la echaron del trabajo por culpa de nosotros”, dijo Latorre para sorpresa de muchos en el estudio.

Resulta que “Pochi” estuvo en LAM reemplazando a Fernanda Iglesias y eso no le habría caído nada bien, ni a Carlos Monti, ni a la producción de la señal NET Tv, en donde se emite el programa “Entrometidos”, conducido por Monti y del que ella formaba parte.

Tras su participación en LAM, no queda claro si las autoridades del canal, la producción o el mismo Monti, la echaron sin más. En realidad, ella estaba con el contrato vencido, de esta manera tenía bandera blanca para hacer lo que quisiera porque no tenía exclusividad, pero desde el canal no lo entendieron así y tras terminar el programa, la despidieron.

“Pochi”, la influencer del chisme

Su nombre real es Marcia, tiene 41 años y es mamá de tres nenas. El dato más llamativo es que Pochi no es periodista. La mujer estudió Administración de Empresas en la UBA y su trabajo estaba en el sector inmobiliario.

Con una cuenta en Instagram con 120 mil seguidores, Pochi ha logrado una comunidad fiel y colaborativa de la “no noticia”. Cualquiera que se cruce con un famoso o sea testigo de un chisme que involucre a famosos, tiene su lugar en las historias de “Gossipeame”.

La idea de la cuenta nació porque a ella le encantaba chusmear con amigas. Tenía cercanía con conocidos de famosos y, a veces, tenía que recorrer un montón de portales para llegar al dato que buscaba, entonces decidió arremangarse y armar un espacio para tener el chisme más fresco, siempre.

El nombre de su cuenta viene del inglés. El término gossip hace referencia al chisme, y así fue como ella primero lo transformó en verbo y después dejó el “Gossipeame”, algo así como chusmeame.

Tuvo varias primicias, como cuando Wanda le prohibió la entrada a Mauro Icardi a su edificio, o los detalles de la fiesta del cumpleaños de 30 de la China Suárez. Estuvo como invitada en varios programas hasta que se quedó en Entrometidos, el programa que, ahora, la despidió.

