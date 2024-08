Quién es José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, en medio de la polémca con Alberto Fernández

Tamara Pettinato, reconocida panelista del programa Bendita TV que se emite por la pantalla de El Nueve, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un polémico video con el ex presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, la atención no solo está puesta en ese episodio, sino también en su relación con José Glinski, un destacado político argentino de 43 años, tres más que ella.

Tamara Pettinato y José Glinski

La relación entre Pettinato y Glinski fue confirmada en enero de 2023, cuando la mediática reveló que estaba de novia con el actual diputado nacional por la provincia de Chubut.

Glinski, oriundo de Comodoro Rivadavia, tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la seguridad y la política, destacándose por su rol como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el gobierno de Alberto Fernández.

Tamara Pettinato y José Glinski

Sobre su reciente cargo, Glinski expresó: “Es un orgullo, una alegría enorme y una responsabilidad aún mayor haber sido elegido diputado nacional por Chubut”. Su carrera política ha sido notable, habiendo desempeñado diversos roles en la PSA desde 2009 hasta alcanzar la dirección del organismo. Además, vivió un tiempo en Israel antes de ser electo como diputado en octubre de 2023.

El polémico video que se filtró de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

En cuanto al polémico video que involucra a Pettinato y Fernández, el cual habría sido filmado en plena pandemia, la panelista explicó que su visita a la Quinta de Olivos fue “por un tema personal” y añadió: “A mí me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos, me parece bien decir algo”.

Aunque evitó dar detalles, cerró su declaración con una reflexión: “No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo”.

Mientras tanto, la relación entre Tamara Pettinato y José Glinski continúa, consolidándose a pesar de las polémicas que puedan surgir en el camino.