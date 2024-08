El polémico video de Tamara Pettinato justificando sus encuentros con Alberto Fernández

Tras el escándalo y luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, Tamara Pettinato, de 39 años, se vio nuevamente envuelta en la controversia debido a sus visitas al ex Presidente de la Nación. En el día de ayer, se filtró un video en el que ambos se expresan “te amo” mientras él todavía mantenía una relación con la ex Primera Dama.

Luego de la pólémica, reapareció un video de la explicación que dio la panelista de Bendita TV (El Nueve) en el ciclo televisivo PH (Podemos Hablar) tras su paso por la quinta presidencial de Olivos durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Lejos de ocultarlo, la columnista de Radio con Vos donde trabajo con el periodista Ernesto Tenembaum, contó en PH (Podemos Hablar) que la Justicia la estaba investigando por haber estado en la quinta de Olivos: “Tengo una causa penal por eso”.

Al escuchar lo que decía, Kusnetzoff se mostró claramente sorprendido. “¿Tenés una causa penal? ¿Por qué?” exclamó el conductor, boquiabierto, provocando una risa seca en ella que expuso su incomodidad por estar en el centro de la atención judicial.

“Por infringir las leyes de ese momento. No se...pero la verdad es que yo no hice nada ilegal”, manifestó. Luego, la panelista de Bendita TV (El Nueve) explicó que “tenía permiso para circular” y aclaró: “Pero hicieron una causa penal en el que metieron a todos” los que visitaron al ex mandatario en plena pandemia.

En la misma línea, Tamara explicó: “Fueron metiendo a todos los que estaban en la lista y habían estado en Olivos”. “¿Y vos fuiste a pedir algo personal?”, le preguntó Kusnetzoff y ante la curiosidad del conductor, Pettinato se mostró visiblemente, tensa al responder: “Claro”.

Al notar la rigidez de la panelista, Andy intentó ponerle un paño de agua fría a la situación y le retrucó: “Te lo pregunto porque no se...”. “Si, fue la única explicación que di en ese momento porque no quiero dar detalles de algo que, en realidad, no lo conté yo y tampoco salió de mi”, se explayó ella, sin profundizar sobre el motivo que la llevó a dialogar cara a cara con Alberto Fernández en plena pandemia.

“Supongo que la causa va a terminar en la nada porque no fue ilegal lo que hice pero dar detalles, no”, insistió.