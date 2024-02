Quién es el único que Furia aprecia en la casa de Gran Hermano: “Es la persona que me contiene”

En el seno de la casa de Gran Hermano 2023, Furia compartió en una conversación con Santiago del Moro un detalle revelador sobre sus relaciones con los demás concursantes.

En un momento íntimo, confesó quién es el único compañero que realmente aprecia en ese ambiente tan cargado de tensiones.

En palabras dirigidas al conductor, Furia destacó a Martín como la única persona que la ha apoyado de manera genuina en la casa.

“Martín viene, se sienta, me da una mano, y me decían que se sienta a mi lado solo para cagarme, pero es la única persona que me abrazó, que me contiene”, expresó la participante.

Además, señaló la falta de empatía de otros integrantes del programa. “Es el único que me viene a preguntar si estoy bien cuando me siento como el culo”, añadió, contrastando esta actitud con la indiferencia de muchos de sus compañeros, quienes, según ella, tienden a evitarla, especialmente en momentos de nominaciones.

Furia aclaró con Santiago del Moro qué piensa de su pelea con Agostina: qué tiene que ver Lisandro

En otro momento de la conversación, Furia compartió con Santiago del Moro cómo enfrenta las tensiones en la casa, particularmente con Agostina, con quien tuvo algunos desencuentros.

“Me la paso respirando y meditando, es la única herramienta que tengo porque me vienen a romper las pelotas”, comentó Furia, haciendo referencia a la necesidad de mantener la calma en medio de situaciones conflictivas.

La fuerte pelea entre Furia y Agostina en Gran Hermano 2024

Sobre su relación con Agostina, Furia admitió tener afecto por ella a pesar de sus diferencias, aunque reconoció que la dinámica en la casa, especialmente la cercanía de Agostina con Licha, complica su relación. “Obvio, a Agos yo la amo pero lamentablemente tengo que entender que no es bueno para mí porque está todo el día con Licha”, afirmó Furia.