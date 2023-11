Qué se sabe de Sabrina Carpenter: de chica Disney a ser elegida como telonera de Taylor Swift

El boom por Taylor Swift no para. Desde que la cantante anunció que, a principios de noviembre, llegaría al país no se habla de otra cosa. Primero, fueron las largas colas virtuales para poder conseguir una entrada. Luego, la noticia de que se agregaba una tercera fecha renovó la esperanza de quienes no habían podido conseguir un lugar.

Pero entre todos los anuncios, uno que también enloqueció a sus fans fue el nombre de la telonera que la acompañaba en su primera noche en el estadio de River Plate: Sabrina Carpenter, una actriz y cantante de 24 años, que dio sus primeros pasos en el mundo de Disney.

No solo los swifties se alegraron de la noticia, sino que la propia Carpenter se mostró muy emocionada al recibir esta invitación. “Tratando de procesar esto, pero, por desgracia, no lo haré. No puedo esperar para unirme a la gira Eras en América Latina. Gracias @taylorswift, eres la uno. Esto es un sueño hecho realidad”, escribió en su Instagram para sus más de 31 millones de seguidores.

Qué se sabe de Sabrina Carpenter

Nacida el 11 de mayo de 1999 en Lehigh Valley, Pennsylvania, Sabrina Annlynn Carpenter es además de actriz y cantante, una compositora que descubrió su vocación desde muy pequeña. A los 10 años ya tenia claro su deseo.

Es la sobrina de la actriz Nancy Cartwright (conocida por ser la voz de Bart Simpson en las versiones en inglés) comenzó a publicar videos en YouTube: uno de sus primeros covers fue “Picture To Burn”, del álbum debut de Taylor Swift.

Debido a sus habilidades en el canto, su padre le construyó un estudio de grabación en una de las habitaciones de su casa y no se equivocó. Su primera actuación en público fue cuando participó en un concurso de canto dirigido por Miley Cyrus, en el que no solo se quedó con el tercer lugar, si no que ganó el respeto de la ex Hannah Montana.

Su carrera actoral comenzó en 2011 cuando debutó en La ley y el orden: Special Victims Unit, donde interpretó a una víctima de abuso sexual. Sin embargo, su gran salto a la fama fue de la mano de Maya Hart, su personaje en la serie Girl Meets World, que la convirtió en una verdadera chica Disney.

A medida que Carpenter se afianzaba en el mundo de la actuación, también crecía su carrera como cantante. En 2015 lanzó Eyes Wide Open, el primero de muchos discos y el que la hizo soñar con la posibilidad de unir sus dos pasiones: la música y la actuación.

“Este álbum comenzó en mi habitación. Me escribía muchos correos electrónicos a mí misma para lidiar con el hecho de que aún no tenía un terapeuta. Empecé a sacar palabras, frases y títulos que terminaron convirtiéndose en el comienzo de muchas de las canciones de este disco”, explicó Sabrina.

En el plano sentimental, Sabrina Carpenter parece estar en pareja, pero no ha blanqueado ninguna relación y los rumores y vinculaciones con artistas no la dejan de perseguir.

