Cuáles son las etapas de su carrera que Taylor Swift presenta en “The Eras Tour”

Sin lugar a dudas, la presentación de Taylor Swift en Argentina es uno de los hechos más impresionantes que se han dado este año. Desde el momento que anunció las fechas del The Eras Tour, sus fanáticas enloquecieron por poder ser parte en cada detalle.

La destacada artista que es hoy en día comenzó desde abajo y, con mucho esfuerzo y dedicación, logró los sueños de una niña que supo que lo suyo era dedicarse a la música. Su debut oficial en esta rama del arte se dio hace casi 20 años, precisamente 17 años.

Su primer álbum se llamó tal cual su nombre artístico y la catapultó a lo que es hoy en día. Actualmente, Taylor tiene más de 100 canciones, de las cuales muchas han sido de las más escuchadas en todo el mundo y con álbumes que recibieron decenas de premios en muchos países.

Las eras de Taylor Swfit.

En su primera visita a Argentina, la intérprete de Shake it off presenta su The eras tour. Esta gira no es como cualquier otro, es nada mas y nada menos que la presentación sobre el escenario de todos sus momentos y álbumes como cantante, de ahí el nombre.

En la actualidad, la vocalista y creadora musical posee 10 discos de estudio, cantidad de épocas que está presentando a sus seguidores en ‘The Eras Tour’, una gira sumamente elogiada. La actuación de la artista estadounidense deja a todos satisfechos, con una duración total de tres horas repletas de emoción y encanto.

Taylor Swit fue el primer álbum que le dio su espacio dentro del mundo de la música y fue estrenado en el año 2006. Allí es posible encontar canciones más del estilo country y que hablan de temas como el amor, la amistad y la idealización de la vida.

Fearless llegó dos años después para mostrar una artista completamente diferente. Aunque no abandonó el country, si se nota su afición por el pop que corría por sus venas. Es en este disco que recoge la idea de la historia de amor donde la chica espera encontrar a su príncipe azul en el cuento de hadas.

Speak now ya muestra una cantante para nada ingenua y que sabe todo lo que quiere lograr. Se estrenó en 2010 y muestra una faceta mucho más realista en donde se exhibe ya como con una mujer. Además, en ese momento fue foco de atención por varias relaciones amorosas como las que tuvo con Taylor Lautner y Joe Jonas.

Red presenta lo que el mismo color simboliza: la pasión. Más allá de esto, implica el sentimiento profundo en los dos extremos, tanto la pasión como el odio. El álbum estrenado en 2012 relata situaciones de vulerabilidad y dolor por rupturas.

1989 ya se titula con un detalle muy especial para ella ya que trata del año de su nacimiento. Luego de amoríos, rupturas, viajes y amistades, Taylor se muestra más cercana a sus fans con un sonido mucho más pop e influenciado por los años 80.

Reputation trae la etapa más revolucionaria de la estadounidense. Se publicó en 2017 y llegó para romper los estigmas y cerrar la boca de todos aquellos que la subestimaron. Además, mostró su lado más duro y polémico luego de varios cruces con demás artistas del ambiente.

Lover llegó en 2019 y definitivamente muestra mucho amor. La portada ya exhibe colores pastel, mucho rosa y todo romántico. Un detalle que no pasa desapercibido es la dedicación de Daylight a su historia de amor con Joe Alwyn.

Folklore es mucho más íntimo que 1989. Taylor creó esta era durante la pandemia, en la que añadió todos sus miedos, sueños y reflexiones. En este disco la artista cambia de género una vez más, adentrándose en el indie, pero sin abandonar su toque pop.

Evermore es una complementación con el disco anterior. Fue lanzado cinco meses después de Folklore y exhibe sonidos más tranquilas y pacíficas. Una era en la que los fans volvieron a sumergirse en sus mágicas historias, sus oníricas ideas y tragedias épicas de amor y desamor.

Midnights es el último disco lanzado por Taylor Swift y refleja su sentimiento de vulnerabilidad. Es un viaje entre sueños y pesadillas de la joven con un toque surrealista y algo irónico.

