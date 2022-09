Qué pasó con Axl Rose: tos, voz quebrada y una disculpa a los fans tras su show en Rock in Rio

Guns N’ Roses brindó un espectáculo legendario el pasado jueves en el recital de Rock in Rio, en el marco de “South American Tour 2022″. Sin embargo, la leyenda del rock Axl Rose posteó recientemente en su cuenta de Twitter sus disculpas por su performance, debido a que no pudo evitar toser durante el show.

Rock in Rio 2022 | Foto: Katarina Benzova

Es la quinta vez que se presentan en Brasil, esta vez con el vocalista Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Además el baterista Frank Ferrer, Richard Fortus en la guitarra, Dizzy Reed como tecladista y Melissa Reese en el sintetizador. La banda abrió el show con “It´s so easy” and “Mr. Browstone” y la performance continuó con sus grandes hits, incluyendo “Welcome to the Jungle” y “November Rain”.

En su último tweet, Axl se disculpó con sus fans por toser mientras cantaba, explicó que hizo un gran esfuerzo por tolerarlo y continuar con sus líneas, además expresó sus sinceras disculpas a la audiencia en el concierto y envió su cariño a las más de 100.000 personas que asistieron al evento.

Axl Rose en el show Rock in Rio 2022 | 33 Futuro

“Quiero disculparme por haber estado un poco enfermo, con suerte no fue Covid. Traté de evitar mi tos entre líneas. Los amo, gracias a los fans de Rock in Rio por todo y que gran jodido público”, expresó el artista en su cuenta.

El vocalista se disculpó por toser durante el show en Rio | Twitter

El artista de 60 años experimentó dificultades en el escenario, sin embargo fueron reconocidas por algunos por la impresionante performance del histórico grupo, que tocó durante casi tres horas con todos sus hits. Mientras otros criticaron la voz del líder, Axl Rose, considerando que era incapaz de llegar a las notas altas que lo hicieron famoso.

La banda de rock, que es considerada una de los mejores grupos de rock de la historia, continuará con su tour por Latinoamérica y se presentará en Argentina el próximo 30 de septiembre en el Estadio de River Plate.