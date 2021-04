Guns N’Roses: otro año más sin girar

Guns N’Roses, la banda estadounidense referente del hard rock internacional, ayer dio un anuncio que ya suena tan drástico como sus guitarras.

Es que la gira europea que el grupo iba a realizar a mediados de 2020, y que pasó para este año debido a la pandemia, recibió una nueva postergación para 2022 porque llegó otra nueva ola de coronavirus.

El tour ha incorporado nuevas fechas y contará con Gary Clark Jr. como telonero de todos los conciertos -excepto en el de Suecia- y quizá también llegue (ellos afirman que es seguro) con un nuevo material de estudio que la banda grabaría durante 2021.

Todo sigue en pie, pero se posterga un año entero: uno más. Entre tanto, los Guns producen, y los temas se van sumando a la lista de esos esperados shows.

Para este 2021, la agrupación sí mantiene -por ahora- la serie de recitales por Estados Unidos (del 10 de julio al 19 de agosto) y por Australia y Nueva Zelanda (del 6 al 24 de noviembre).

El flamante calendario del recorrido europeo del conjunto nacido en 1985 en California, y liderado por el vocalista Axl Rose, tiene fecha de inicio para el 4 de junio de 2022 en Portugal y cierra el 10 de julio en el San Siro de Milán, Italia.

En medio de esas dos fechas, Guns N’Roses ofrecerá otros 11 recitales que pasarán por España, Suecia, Noruega, República Checa, Polonia, Países Bajos, Irlanda, Gran Bretaña (dos noches en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres), Escocia y Alemania. Por supuesto que Latinoamérica no figura ni en los créditos.