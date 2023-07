Qué es de la vida de Mia Wasikowska, la actriz de “Alicia en el país de las maravillas”

La talentosa actriz australiana Mia Wasikowska saltó a la fama con su papel de Alicia en la famosa película de Disney “Alicia en el País de las Maravillas” (2010). A 13 años de su estreno, la joven ha participado en más proyectos cinematográficos y actualmente luce muy distinta y con look más adulto.

La carrera de Mia Wasikoswka, la actriz que dio vida al personaje de Alicia

En 2010, Mia saltó a la fama al protagonizar la película de Disney “Alicia en el País de las Maravillas”, el live action dirigido por Tim Burton que sigue la famosa historia animada. En ese proyecto, también trabajó con actores de renombre como Johnny Depp, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter.

Ese trabajo le dio la nominación a mejor actriz en los Teen Choice Awards en 2010 y ganó el premio a la mejor actriz del año en el Film Hollywood Festival ese mismo año. Al momento de ponerse en la piel de Alicia, Mia Wasikowska tenía 18 años y cautivó a la audiencia y a la crítica con su deslumbrante belleza y admirable actuación.

Mia Wasikowska, la actriz de “Alicia en el país de las maravillas”

En el año 2016, Mia regresó con su personaje en la secuela “Alicia a través del espejo”, en la cual también recibió críticas positivas por parte de los espectadores.

Luego de su participación en “Alicia”, la actriz formó parte de otros proyectos cinematográficos como “Los chicos están bien” (2010), “Jane Eyres” (2011), “Sólo los amantes sobreviven” (2013), entre otros.

En el 2015, Mia volvió a deslumbrar con un papel protagónico en la exitosa película “La Cumbre Escarlata” (2015), en donde trabajó con el director Guillermo del Toro y los actores de renombre Tom Hiddleston y Jessica Chastain.

Mia Wasikowska en "La Cumbre Escarlata"

El último trabajo de la actriz hasta la fecha fue la película de Mia Hansen-Love, “La Isla Bergman”, (2021) en la que interpreta el personaje de Amy.

Cómo está hoy la actriz de Alicia en el País de las Maravillas, Mia Wasikowska

En la actualidad, Mia Wasikoswska ya tiene 33 años y luce muy diferente a aquella joven que interpretó a Alicia en el 2010. A pesar de haber participado en grandes películas y haber sido aplaudida por el público, la actriz confesó que a principios del 2023 decidió alejarse del mundo de Hollywood.

Así está hoy Mia Wasikowska, la actriz de "Alicia en el País de las Maravillas"

“Creo que tengo menos paciencia con las partes de la industria que no me gustan. No me importa demasiado ser llevada a una imagen que me dará trabajo. Se siente muy represivo. Tienes que estar dispuesta a jugar ese juego un poco, tienes que aceptarlo, y siento que lo he hecho y que la recompensa no vale la pena”, confesó Wasikoswka al medio The Sydney Morning Herald.

A pesar de haberse alejado de las cámaras, hace unos días se dio a conocer que la actriz formará parte del jurado del Competition Programme Feature Film, en la ciudad de Sarajevo, en done se estrenará la película “Save Place”, del director croata Juraj Lerotić.

Seguí leyendo: