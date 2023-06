Preventa Taylor Swift en Argentina: dónde comprar entradas y precios

Este lunes 5 de junio arranca la venta de entradas para los shows que la artista pop estadounidense Taylor Swift brindará el 9 y 10 de noviembre de 2023 en el estadio River Plate, en el marco de “The Eras Tour”.

La intérprete de hits como “Shake It Off”, “Style” y “Anti-Hero” llega por primera vez a Argentina con gran expectativa y una movida viral muy potente por parte de sus fanáticos en las redes sociales, que esperan llenar el Monumental a pesar de los altísimos precios de las entradas o la polémica “visión restringida” (detrás del escenario).

Además de Argentina, “The Eras Tour” llevará a Taylor Swift a México y Brasil. Ante la demanda, desde la producción anticiparon que más shows internacionales serán anunciados próximamente. Sabrina Carpenter será la telonera en los recitales.

Entradas para Taylor Swift en Argentina 2023: dónde comprar y precios (All Access)

ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA 2023: PREVENTA, HORA Y DÓNDE COMPRAR

Las entradas para el show de Taylor Swift en Argentina estarán a la venta en la plataforma All Access (clic aquí).

PREVENTA DE ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA

La preventa exclusiva de entradas para clientes del Banco Patagonia comienza el lunes 5 de junio a las 10 de la mañana. Durará 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

VENTA GENERAL DE ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA

La venta general de entradas para Taylor Swift tendrá lugar el martes 6 de junio desde las 10.

Tanto en la preventa como en la venta general, los clientes de Banco Patagonia podrán adquirir los tickets en 6 cuotas sin interés.

Cómo garantizar tu entrada para Taylor Swift en Argentina

Para asegurar tu lugar, se recomienda tener el DNI a mano, así como la tarjeta de crédito, y tener varias sesiones abiertas de All Access, ya sea en el teléfono, en la computadora o en ventanas de navegación privada, para aumentar las posibilidades de éxito. Además, se recomienda tener los datos móviles activados en el teléfono para probar diferentes conexiones.

Reventa de entradas prohibida

Desde All Access indicaron que los tickets van a ser INHABILITADOS INMEDIATAMENTE en caso de ser REVENDIDOS. Los tickets adquiridos por terceros y otros medios sin autorización, incluyendo sitios de reventa online, no son válidos para admisión. La reventa de un ticket vía medios no autorizados lo convierte en inválido y puede llevar a la cancelación de la entrada.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26 — Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023

Precios de entradas para Taylor Swift en Argentina 2023

Campo delantero $75.000 + service charge

Campo trasero $40.000 + service charge

Platea preferencial $85.000 + service charge

Platea preferencial visión lateral $75.000 + service charge

Platea alta $45.000 + service charge

Sivori media $50.000 + service charge

Sivori alta $30.000 + service charge

Centenario media visión restringida $19.000 + service charge

Centenario alta visión restringida $16.000 + service charge

Paquetes VIP para Taylor Swift en River

Karma Is My Boyfriend $155.000

It’s A Love Story $85.000

It’s Been A Long Time Coming $175.000

...ready for it $95.000

I Remember It All Too Well $105.000

We Never Go Out of Style $67.500

Entradas para Taylor Swift en Argentina 2023: precios y dónde comprar (All Access)

INFORMACIÓN SOBRE PAQUETES VIP PARA TAYLOR SWIFT EN ARGENTINA

Paquete It’s Been A Long Time Coming

Un inolvidable ticket de Platea Preferencial con ubicación reservada.

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete Karma Is My Boyfriend

Un ticket fenomenal de Campo Delantero

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

El paquete incluye early entrance al sector antes que los tickets normales de Campo Delantero General

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete I Remember It All Too Well

Un increíble ticket de Media Sivori General

El paquete incluye early entrance al sector (antes que los tickets normales de Media Sivori General)

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete …ready for it

Un asombroso ticket Platea Alta General

El paquete incluye early entrance al sector (antes que los tickets normales de Platea Alta General)

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete It’s A Love Story

Un excelente ticket Campo Campo General de pie

El paquete incluye early entrance al sector (antes que los tickets normales de Campo General de pie)

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete We Never Go Out of Style

Un asombroso ticket de Alta Sivori General

El paquete incluye early entrance al sector (antes que los tickets normales de Alta Sivori General)

Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift

Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

SETLIST THE ERAS TOUR – TAYLOR SWIFT

1. Miss Americana & The Heartbreak Prince (shortened)

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need To Calm Down (shortened)

5. Lover

6. The Archer

7. Fearless (shortened)

8. You Belong With Me

9. Love Story

10. tis the damn season

11. willow

12. marjorie (shortened)

13. champagne problems

14. tolerate it

15. …Ready For It?

16. Delicate

17. Don’t Blame Me

18. Look What You Made Me Do

19. Enchanted

20. 22

21. We Are Never Ever Getting Back Together

22. I Knew You Were Trouble

23. All Too Well (10 Minute Version)

24. betty

25. the last great american dynasty

26. august

27. illicit affairs (shortened)

28. my tears ricochet

29. cardigan

30. Style

31. Blank Space

32. Shake It Off

33. Wildest Dreams (shortened)

34. Bad Blood (shortened)

35. Surprise Acoustic Song

36. Surprise Acoustic Song

37. Lavender Haze

38. Anti-Hero

39. Midnight Rain

40. Vigilante Shit

41. Bejeweled

42. Mastermind

43. Karma

