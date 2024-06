Presentaron al primer participante de “Survivor Expedición Robinson”, con un desnudo poco cuidado

Survivor Expedición Robinson regresa a la televisión argentina, con estreno programado para el lunes 8 de julio. Es que el domingo 7 es la gran final de Gran Hermano y Telefe decidió que este reality de supervivencia sea el reemplazo para mantener los números de audiencia que lograron durante casi siete meses con el ciclo que conduce Santiago del Moro en el aire.

De este formato, que en algún momento condujo Julián Weich, se hará cargo Marley y se emitirá de lunes a jueves a las 22:30 y los domingos a las 22, tal como se informó desde el canal. Es decir, que ocupará la franja horaria que deja libre Gran Hermano en el “prime time” de la televisión argentina.

Iván, participante de "Survivor expedición Robinson". (Captura)

Este programa es conocido por sus desafíos de supervivencia extrema y pruebas físicas y mentales y en las últimas horas dieron a conocer la identidad de uno de los participantes. Se trata de Iván, un joven de 29 años que es entrenador orgánico.

“Es importante que las partes nobles, tanto del hombre como de la mujer, respiren porque es una zona muy húmeda. Venimos de usar malla o pantalones de lycra y es importante estar desnudos también”, dijo durante su presentación y mostraron el momento en el que se sumerge en el agua sin traje de baño ni ropa interior.

“Simplemente me fui para un costado y en un momento me empezaron saludar”, agregó por sus compañeros a quienes se los vio con trajes de baño un poco más alejados de Iván, pero aún no se revelaron sus identidades.

Survivor Expedición Robinson será el reemplazo de Gran Hermano

En la previa del inicio del debate del lunes de Gran Hermano, Telefe decidió presentar el formato que en unos días estará al aire de esta manera, con el fin de atraer a los televidentes. Apostaron por el desnudo de uno de los participantes y en redes no pasó inadvertido.

El video de la presentación de Iván se viralizó en las redes, sobre todo en “X” donde no faltaron los comentarios no solo sobre el desnudo poco cuidado del joven, sino también por la decisión del canal de mostrar específicamente este fragmento como promoción. Además, otro dato que no pasaron por alto es la profesión del joven, la que pocos comprendieron.