Posponen la entrega de los Premios Emmy 2023: qué pasó

La entrega de los Premios Emmy 2023, que estaba prevista para el 18 de septiembre próximo, se pospuso hasta nuevo aviso en medio de la huelga que llevan adelante los sindicatos de actores y guionistas en Hollywood, informó la prensa internacional.

Se trata del primer aplazamiento de los premios Emmy en más de dos décadas. La Academia de Televisión y CBS habían retrasado la ceremonia de 2001 a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Según el sitio especializado Variety, la decisión tiene que ver con que, de realizar el evento en la fecha prevista, era muy probable que la 75 edición de los premios se hubiera llevado a cabo a sala vacía: dieciséis de los veinticinco premios otorgados durante la transmisión de los Emmy de 2022 fueron para actores o escritores.

Es que, entre otras medidas, los actores decidieron que no publicitarían los trabajos realizados en las empresas nucleadas en el conglomerado contra el que protestan.

Por su parte, los escritores nucleados en el Sindicato de Escritores de América, también deberían escribir material para el evento y los presentadores que, además, suelen ser actores o actrices.

Si bien todavía no existe una nueva fecha para el evento, idealmente se espera que sea luego de que ambos sindicatos lleguen a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Premios Emmy

HBO domina nominaciones a los Emmy

HBO domina las nominaciones a los premios Emmy 2023, con el trío de élite de “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us” combinándose para un total de 74 menciones. Otras series multinominadas son la comedia negra “Barry” (HBO), “The House of the Dragon” (HBO), “Ted Lasso” (Apple TV+), “Better Call Saul” (AMC, Netflix) y “The Bear” (FX, Star Plus).

La serie llega a su fin

NOMINADOS A LOS PREMIOS EMMY 2023

Mejor serie de drama

‘Andor’ (Disney+)

‘Better Call Saul’ (AMC, Netflix)

‘The Crown’ (Netflix)

‘La casa del dragón’ (HBO)

‘The Last of Us’ (HBO)

‘Succession’ (HBO)

‘The White Lotus’ (HBO)

‘Yellowjackets’ (Showtime)

Mejor actor protagonista de drama

Jeff Bridges (‘The Old Man’)

Brian Cox (‘Succession’)

Kieran Culkin (‘Succession’)

Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’)

Pedro Pascal (‘The Last of Us’)

Jeremy Strong (‘Succession’)

Mejor actriz protagonista de drama

Sharon Horgan (‘Hermanas hasta la muerte’)

Melanie Lynskey (‘Yellowjackets’)

Elisabeth Moss (‘El cuento de la criada’)

Bella Ramsey (‘The Last of Us’)

Keri Russell (‘La diplomática’)

Sarah Snook (‘Succession’)

Mejor actor de reparto en drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto en drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC, Star Plus)

‘Barry’ (HBO)

‘The Bear’ (FX)

‘Jury Duty’ (Freeve)

‘Only Murders in the Building’ (Hulu)

‘Ted Lasso’ (Apple TV+)

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (Prime Video)

‘Wednesday’ (Netflix)

Mejor actor protagonista en comedia

Bill Hader (‘Barry’)

Jeremy Allen White (‘The Bear’)

Jason Segel (‘Terapia sin filtro’)

Martin Short (‘Only Murders in the Building’)

Jason Sudeikis (‘Ted Lasso’)

Mejor actriz protagonista en comedia

Christina Applegate (‘Dead to Me’)

Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’)

Natasha Lyonne (‘Poker Face’)

Jenna Ortega (‘Wednesday’)

Mejor dirección

‘Wow’ de ‘Barry’, dirigido por Bill Hader

‘Review’ de ‘The Bear’, dirigido por Christopher Storer

‘Cuatro minutos’ de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, dirigido por Amy Sherman-Palladino

‘Don’t Touch My Hair’ de ‘The Ms. Pat Show’, dirigido por Mary Lou Belli

‘So Long, Farewell’ de ‘Ted Lasso’, dirigido por Declan Lowney

‘Wednesday’s Child Is Full Of Woe’ de ‘Wednesday’, dirigido por Tim Burton

Mejor miniserie

‘Beef’ (Netflix)

‘Dahmer’ (Netflix)

‘Daisy Jones & The Six’ (Prime Video)

‘Fleishman está en apuros’ (Hulu)

‘Obi-Wan Kenobi’ (Disney+)

Mejor actor protagonista en miniserie

Taron Egerton (‘Black Bird’)

Kumail Nanjiani (‘Welcome to Chippendales’)

Evan Peters (‘Dahmer’)

Daniel Radcliffe (‘Weird: The Al Yankovic Story’)

Michael Shannon (‘George & Tammy’)

Steven Yeun (‘Beef’)

Mejor actriz protagonista en miniserie

Lizzy Caplan (‘Fleishman está en apuros’)

Jessica Chastain (‘George & Tammy’)

Dominique Fishback (‘Swarm’)

Kathryn Hahn (‘Tiny Beautiful Things’)

Riley Keough (‘Daisy Jones & the Six’)

Ali Wong (‘Beef’)

Mejor serie animada