Por qué Callejero Fino se deja puestas las etiquetas en su ropa

Marcelo Tinelli hizo su esperado regreso a la pantalla de América TV con el programa “Bailando 2023″. El ciclo, lleno de expectativas, se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 21.45.

En la presentación del programa, se dieron cita varios artistas del momento, incluyendo a Luck Ra, BM, y uno que destacó especialmente: Callejero Fino. Sin embargo, lo que llamó la atención del público y los espectadores fue una peculiar característica del cantante de RKT: nunca se quita las etiquetas de su ropa.

Por qué Callejero Fino usa la ropa con las etiquetas

En una entrevista en el programa “PH” de Andy Kusnetzoff en Telefe, Callejero Fino reveló el año pasado por qué nunca se deshace de las etiquetas de sus prendas. El conductor notó el detalle de las etiquetas en la ropa del artista y le preguntó sorprendido: “Pará, tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenés etiquetas en todos lados?”.

Callejero Fino respondió con naturalidad: “Porque me gusta. Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”. Ante la curiosidad, Andy le repreguntó: ¿Es para venderlo después?” y el invitado explicó: “No, en mi caso no, vas a mi casa y la mayoría de la ropa tiene la etiqueta puesta”.

Matías Alé, otro invitado en el programa, bromeó: “¿No suena la alarma cuando salís del local?”. Callejero Fino respondió con humor: “No, porque lo que suena es el aparato blanco”.

El cantante también compartió su peculiar método para lavar la ropa sin que las etiquetas se rompan: “Agarrás, lo ponés en un Ziploc, lo cerrás, lo lavás y lo sacás”. Andy Kusnetzoff expresó su sorpresa ante este proceso, “es un laburo” dijo y Callejero Fino concluyó con una sonrisa: “Sí, pero salís con etiqueta”.

El programa arrancó arriba de los 12 puntos y media hora después lideraba la franja, superando a Telefe y su Got Talent Argentina.

El Bailando 2023 fue liderando con el correr de los minutos y nunca bajó de los 10 puntos de rating. Sobre el final, el programa se despidió, superando claramente a El Trece, que quedó tercero, y a la novela turca de Telefe (”Traicionada”).

