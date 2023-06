La impactante historia de Callejero Fino y cómo pasó de prisión domiciliaria a la fama, sin escalas

Este miércoles, Simón Nattanael Alvarenga, el músico conocido como “Callejero Fino” visitó a Fernando Dente en “Noche al Dente” y contó detalles de su vida que siguen sorprendiendo a todos. Reconocido como uno de los precursores del “RKT”, y hoy famoso por temas como “Tu turrito” y “En la intimidad”, que canta con Emilia Mernes y Big One, empezó hace muchos años y su historia está llena de polémicas.

En una parte del mano a mano con Fer Dente, comenzaron hablando de cuando él estaba con prisión domiciliaria y cómo sus seguidores iban a verlo. El músico contó que cerca de 70 personas se juntaban en dónde él estaba cumpliendo su pena para hacerle el aguante.

Vale recordar que en su paso por PH, el programa que conducía Andy Kusnetzoff, Natannael contó que estuvo cinco meses en un penal y luego lo trasladaron a su casa, donde tuvo que usar tobillera electrónica hasta cumplir con la condena. “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos”, reconoció el músico.

Tras la pregunta de cómo ocupaba su tiempo, Callejero Fino contó que se enfocó en la música, que es lo que le gusta hacer. Allí se le ocurrió hacer vivos por Facebook, pero rápidamente migró a Instagram y cada vez más personas se sumaban a sus transmisiones. Ya empezaba a hacerse más y más conocido en un ambiente que hoy es el que domina la escena musical en Argentina.

Después, el resto es historia. El tema de Callejero Fino con Rei, el actual novio de María Becerra, explotó de una manera descomunal. Empezó a sonar en todos lados y todos cantaban “Tu turrito” a toda hora. Después vino el crossover con Emilia Mernes, el mega hit “Mejores Amigos” con BM, La Joaqui y Lola Indígo, y así, un hit atrás de otro. Ahora seguro vas a terminar cantando “te estás portando mal, serás castigada...” todo el día. Perdón.

SEGUÍ LEYENDO