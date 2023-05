Paula Chaves rompió el silencio y reveló si sigue peleada con Zaira Naira por quedarse con su ex novio

En LAM, el programa de Ángel de Brito, habló Paula Chaves, por primera vez, sobre lo que pasó entre ella y Zaira Naira, después de que la hermana de Wanda comenzará a salir con Facundo Pieres, ex novio de Paula. Visiblemente movilizada, la esposa de Pedro Alfonso estuvo al borde de las lágrimas.

“A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta. Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida, en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, reconoció Paula Chaves.

“Ella es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’, sino que fue una sumatoria de cosas”, agregó la actriz y conductora sobre su vínculo con Zaira.

Aparentemente, los problemas entre las amigas venían antes de la relación de Zaira con Pieres. “No sabría decírtelo. Yo soy muy sincera con las cosas que me pasan y no me interesa tampoco decir ‘está todo bien, no pasa nada’ y sonreír porque soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o me duele. La verdad no sé qué va a pasar”, dijo acerca de cómo seguiría la relación entre ellas.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.

“Nos conocemos hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses, o tiempos, creo que la amistad es lo mismo y es la vida. Veremos. No puedo decirte que esto es determinante o que no lo es. No sé, es raro. Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo. Desde el año pasado nos distanciamos”, cerró la esposa de Pedro Alfonso.

PAULA CHAVES VUELVE A LA TELE CON UN ESPECIAL DE PASAPLATOS

Después de Bake Off y de hacerse cargo del programa de Vero Lozano cuando la conductora del ciclo se ha ido de vacaciones, Paula Chaves demostró que tiene todo lo que necesita para estar al frente del ciclo.

Y eso lo entendió la gente de Canal 13, que ante el los bajo números de “Pasaplatos”, el nuevo reality de cocina conducido por Carina Zampini, llamó a Paula. El ciclo que llevará adelante Chaves será un “especial famosos” de dos semanas de duración y que se emitirá de lunes a viernes de 18.30 a 20.00.

En principio, son 16 famosos los que participarán del ciclo y entre ellos está Gladys La Bomba Tucumana, Aníbal Pachano, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Sofía Macaggi, Teresa Calandra, El Chanchi Estévez, Rodrigo Vagoneta, Geraldine Neumann, El Turco García y Romina Uhrig y Ariel Ansaldo de Gran Hermano, pero todavía falta que se confirmen otros.