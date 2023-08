Paola Krum y Iván Espeche, separados después de cuatro años de relación: cuándo ocurrió y los motivos

Durante la trasmisión del programa Socios del Espectáculo, emitido en El Trece, se conoció que la relación entre Paola Krum e Iván Espeche se dio por terminada. Según se tiene entendido, esto habría ocurrido el pasado mes de enero, pero salió a la luz recientemente.

La periodista Nancy Duré comenzó su relato: “Se acaba de separar Iván, lo que me dicen es que ya tendría unos meses esta ruptura”. De esta forma, se dio a entender que la pareja que nació hace cuatro años ya no estaban más juntos, pese a que, hasta el momento, no existen informaciones oficiales ni los protagonistas lo han hecho público.

Sobre cómo inició la historia de amor entre la actriz y el actor, Nancy explicó: “Esto era un revival, porque ellos se habían conocido cuando tenían 20 años y trabajaron juntos en El Jorobado de París. Habían mantenido una breve relación y ella había quedado deslumbrada con él. Después hubo desencuentros de la vida, se separaron, cada uno hizo lo suyo”.

Después, la Licenciada en Comunicación Social contó que fue él quién la volvió a buscar tras enterarse que ella se había separado después de unos años. Luego, dijo que volvieron a intentarlo pero que, hoy por hoy, ya no están juntos.

¿Cuando habría sido la ruptura entre Paola Krum e Iván Espeche?

El conductor, Rodrigo Lussich, agregó que la vio a Paola en el casamiento de Florencia Peña en diciembre del año pasado con quién ahora es su ex pareja. Esto generó debate entre los presentes y calcularon que la ruptura se generó en enero de este año.

Paola Krum y su escapada a la playa con su novio

Por último, la periodista Nancy Duré decidió cerrar el tema de la mediática pareja y dijo: “No se sabía y si, parece que fue en el verano. No te diría que es la última palabra, que no hay posibilidades de reconciliación“.

Cabe destacar que, en el programa emitido en El Trece, revelaron que tanto a los conductores como a las panelistas esta situación les impactó esta noticia, ya que se trata de una pareja que es muy querida dentro del ámbito del espectáculo. Además, siempre frente a cámaras habían demostrado un amor muy sólido.

