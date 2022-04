Benjamín Vicuña y Paola Krum tuvieron su primer encuentro fogoso en ‘El Primero de Nosotros’

Este jueves, llegó el tan esperado encuentro entre los personajes de Benjamín Vicuña y Paola Krum. Desde que inició la ficción, Santiago (Vicuña) demostraba sus intenciones amorosas con Jimena (Paola), al igual que ella, pero no se había dado la oportunidad hasta el momento, ya que Jimena está en pareja con el personaje interpretado por Rafael Ferro. Por fin, Santiago y Jimena le dieron rienda suelta a la pasión en el capítulo del jueves.

‘El primero de nosotros’ es la tira que protagonizan Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Funes, Paola Krum y Damián de Santo, la cual cuenta la historia de Santiago (Vicuña), quien descubre que tiene cáncer cerebral y debe enfrentar un desenlace inevitable.

El elenco de "El primero de nosotros" (Telefe)

Este grupo de amigos que promedian los 40 años y que experimentan un gran cambio al enterarse de la enfermedad de Santiago: cada uno se replantea lo que hacen en sus vidas. Sobre todo Santiago, a quien le quedan pocos meses de vida, y esto hace que no oculte más su amor por Jimena.

A poquitas horas de casarse con el personaje interpretado por Rafael Ferro, Jimena llega a la casa de Santiago para encontrarse con su amiga Valeria (Jorgelina Aruzzi) y acompañarla a la médica, que tiene su consultorio en la zona. A Valeria le surge un contratiempo laboral y no le queda otra que suspender el turno al médico. Valeria abandona la casa de Santiago y los enamorados quedan solos en el hogar del protagonista.

Después de unos minutos, ella se encuentra en la cocina y él se le acerca. De repente, él la besa apasionadamente, ella lo sigue. En un momento casi paran con el encuentro, ya que Jimena le hace recordar que la médica de Santiago le había sugerido evitar cualquier esfuerzo físico que le traiga consecuencias en su débil estado de salud. “Pará, no podés, no podés, no, no”, le dice Jimena. A Santiago no le importa, la mira y sigue besándola, lo que termina en un fogoso y apasionado encuentro.