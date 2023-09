Orozco - Barrientos celebra sus 20 años de historia en el Independencia

“De alguna manera ha pasado muy rápido todo, pero es un viaje fantástico, son veinte años increíbles”, sostiene Fernando Barrientos sobre el recorrido de esta dupla que marcó un quiebre en la música popular y folclórica cuyana.

Con un estilo que unía distintos géneros como el rock, el folclore cuyano y la canción, el dúo Orozco Barrientos irrumpió en la escena en 2003 y a partir de ahí comenzó una historia que nunca dejó de alimentar la música popular latinoamericana, convirtiéndose en referentes del folclore en nuestro país y todo el continente.

Después de un concierto memorable en el CCK en Buenos Aires, los músicos Tilín Orozco y Fernando Barrientos celebran en Mendoza sus 20 años de camino, con un concierto el viernes 9 de septiembre, en el teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.

“En principio vamos a continuar con el show que venimos haciendo como festejo de los 20 años, que empezó en el CCK y después en Córdoba. Es el repaso de nuestros discos, haciendo hincapié en ‘Regreso’, el último álbum. Y es una forma de revisitar nuestras canciones y compartirlo con la gente”, apunta Fernando Barrientos sobre el concierto que ofrecerán en el teatro Independencia.

El dúo festeja en Mendoza sus 20 años.

Compadres unidos por la música

De ese encuentro entre amigos y guitarras en un bar de la noche mendocina, surgió una unión de amigos y música que continúa hasta hoy. Este año, el dúo cumple dos décadas de su debut en el Festival de Viña del Mar, donde fueron seleccionados y ganaron el premio Gaviota de Plata con la canción “Pintadita”.

Ese primer paso fue el cimiento de un camino con grandes virtudes que alimentó el folclore cuyano y nacional. Con cuatro discos editados - “Celador de sueños” (2004), “Pulpa” (2008), “Tinto” (2013), estos dos últimos coproducidos por Gustavo Santaolalla y “Tilín” Orozco, y “Regreso” (2021) - la dupla marcó su propia impronta en la música popular, alimentando el cancionero y revisitando grandes obras de los maestros del folclore cuyano.

La dupla vuelve al teatro Independencia con un concierto recopilatorio.

-Han transitado estas dos décadas a su tiempo pero con discos que han marcado el folclore.

-Tilín Orozco: Siempre fue la idea, de ofrecer lo mejor y a partir de ahí siempre nos quedamos más tranquilos. Cuando ofrecés lo que mejor hacés y de la mejor manera, o los mismos conciertos. Al menos creemos que estos veinte años son el producto de haber elegido buenas canciones.

-A la hora de componer, ¿en qué se complementan como dupla creativa?

-TO: En lo que dijo una vez Gustavo Santaolalla: “Individual somos muy buenos, pero unidos somos únicos”. Y es lo más importante, porque te hace recordar, rememorar el canto colectivo. Donde realmente se dejan de lado resquemores y diferencias. Con el flaco nos sentamos a hacer canciones y salen. Cuando hacemos una suerte de homenaje a ciertos personajes o artistas, lo hacemos a nuestra manera. Y no es porque llevamos un estilo, después de tantos años de hacer tantas músicas, lo que hacemos es lo que sale naturalmente.

-¿Cuál es la canción o el disco que fue un punto de inflexión como dupla?

-Fer Barrientos: Nosotros afortunadamente siempre hemos trabajado con mucho material. Podemos decir que el primer disco fue de alguna manera el más significativo, porque era esa rara propuesta que aparecía, más cercano al folk rock y desde nuestro punto de vista interpretar esas canciones con estilo cuyano. Creo que “Celador de sueños” como primer paso fue fundamental.

Una mezcla disruptiva para el folclore cuyano

Canciones como “Soltando coplas”, “Celador de sueños”, “Los ojos de amor”, “Coplita al viento” o “El resto del cielo” son parte de las cientos de composiciones del dúo que refrescaron el canto cuyano, con la potencia de la guitarra y el timbre inconfundible de Barrientos. Entre cuecas, gatos y tonadas, se une el rock y la trova con una soltura única.

Con varios reconocimientos en su historia como el Premio Gardel 2008 como Mejor Disco de Folklore por “Pulpa”, un galardón en los Premios Konex 2015 como Conjunto de Folklore, una nominación a lo premios Grammy Latinos en 2014 por “Tinto” y el reciente premio Gardel 2022 como “Mejor Album de Folklore Alternativo” por “Regreso”, Orozco Barrientos se han sostenido en la escena y siguen siendo protagonista de la música popular de la región.

Tilín Orozco y Fernando Barrientos después de ocho años lanzaron un disco que les dio muchas satisfacciones.

“Me enorgullece ser el bicho raro, y creo que a Fernando también”, afirma Tilín sobre la impronta que cultivaron en el folclore cuyano, uniendo géneros y matices.

A lo que Fernando sostiene: “Ya la impronta de Cuyo tiene su forma y en nuestro caso también fue sumar nuestros orígenes, en nuestro aprendizaje. También curtimos el rock, Tilín el tango, hay muchos géneros que nos han inspirado”.

-Han compartido proyectos y escenarios con grandes. ¿Cuál es el mayor orgullo?

-FB: Para nosotros siempre fue importante compartir con nuestros maestros, como Mercedes Sosa, León Giego o Santaolalla. Afortunadamente compartimos con muchos artistas y está la necesidad de compartir la música y las canciones. Está en nuestro gen.

-TO: Lo más emocionante es lo más cercano, lo espiritual. Tocar con mis hijos es fuerte, no siempre pasa. O es una cuestión comercial, o mantener la dinastia. En este dúo no existe, no tenemos nada que mantener, tenemos una libertad extrema. Yo veía las caras de mis hijos cuando canta Barrientos y me moría de emoción. Todo ha sido bueno, y es la manera. Si abrazas la cultura popular, la manera es que seas original, hacer el esfuerzo y hacer buenos discos.

Como broche especial de estas dos décadas de música, la dupla tiene planeado editar un disco en vivo, el primero en su historia, para dejar registro de la mística que se vive en los conciertos.

“La recopilación de estos conciertos, tanto el del CCK y el teatro Independencia, vamos a editar un disco en vivo, porque es una asignatura pendiente. Lo que sucede en los shows es muy fuerte, la energía con el público, así que queremos dejar un registro de eso. Y se viene pronto un disco en vivo”, adelanta Barrientos.

Orozco - Barrientos 20 años en Mendoza

El dúo celebra sus 20 años, con un concierto donde repasará sus canciones más representativas.

El show será parte de los festejos, el viernes 8 de septiembre, a las 21 horas, en el teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.