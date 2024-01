Noelia Marzol se descompuso en un ensayo del Bailando y despertó rumores: ¿Está embarazada?

Noelia Marzol deslumbra en el Bailando 2023 con cada uno de sus bailes llenos de creatividad y actitud. Pero además de demostrar su talento en la televisión, la actriz y presentadora comparte diferentes momentos de su vida en las redes sociales.

Esta vez, Noelia compartió un video en su cuenta de Instagram donde contó el mal momento que vivió la mañana del martes mientras ensayaba su show para el Bailando 2023. La bailarina comentó sentirse mal de salud y despertó rumores de un posible embarazo.

Noelia Marzol lo da todo en la pista del Bailando 2023 con cada coreografía, donde deja ver todo su talento y esplendor. Sin embargo, este martes no la pasó muy bien durante el ensayo y compartió la situación que vivió en su cuenta de Instagram.

“Desde las 8 de la mañana que tengo unas nauseas”, expresó disgustada la actriz. En el video también se puede ver al bailarín Jonathan Lazarte comentando entre risas lo que vivieron en el ensayo. “Qué estamos haciendo”, comentó divertido.

Debido a su estado de salud, sus compañeros en el set sospecharon que Noelia podría estar embarazada, comentario que ella negó rotundamente y dio sus explicaciones al respecto.

“Ellos piensan que estoy embarazada pero les trato de explicar una y otra vez que, primero no tengo tiempo para engendrar al nene o nena y segundo, que me están tirando todo el tiempo por los aires. Es imposible que no vomite”, comentó la bailarina.

De esta manera, Noelia desmitió por completo los rumores de embarazo y atribuyó sus nauseas a la agitada rutina de baile que desde temprano debió practicar.

Esta noche del martes en el Bailando podremos ver cuáles eran esos giros que la bailarina debió dar en la coreografía y por los cuales sintió una fuerte descompostura que, en sus propias palabras, no sería a causa de un embarazo.