Noelia Marzol redobló la apuesta con un particular y osado vestido que dejó ver de más

Noelia Marzol recuperó su cuenta de Instagram, la que había perdido con casi 2,5 millones de seguidores, y lo celebró con un posteo que acaparó todas las miradas de la red. La bailarina usó un vestido muy particular y le llovieron los mensajes y “likes”.

La artista está próxima a regresar a la pista del Bailando 2023 (AméricaTV), ya que va a quedar en el lugar que dejó vacante Flor Vigna al renunciar al certamen para dedicarle tiempo completo a su música.

Brillos, plumas y mucha piel: Noelia Marzol cautivó en la pista del Bailando

Por lo que ahora Marzol deberá dividir su tiempo laboral entre el programa de Marcelo Tinelli, los ensayos para la nueva temporada de la obra Sex, donde es una de las protagonistas, y su emprendimiento de lencería erótica y para todos los cuerpos, que ella misma diseña y promociona.

“Volví!!! Mas potenciada porque según algunos lo que no mata te hace más ‘perra’”, escribió al pie del posteo con el que regresó a su cuenta verificada con la que trabaja desde hace años.

“Gracias a todas las marcas y seguidores que me acompañaron desde la otra cuenta temporalmente. Gracias x todos los mensajes buena onda. Gracias a todos los conocidos y famosos y no famosos que me dieron una mano. Gracias, pero gracias de verdad!”, agregó.

“Estoy muy feliz! No hubo motivo, simplemente el sistema a veces tiene “fallas” y me habían bajado la cuenta. Los extrañé”, cerró los agradecimientos.

Noelia Marzol será parte de la nueva temporada de “Sex”

Finalmente, contó que las fotos con el vestido negro de aberturas fueron para la marquesina de la nueva temporada de Sex, la que comienza el 11 de enero de 2024 y las entradas ya están a la venta en alternativateatral.com.

La publicación superó los 14 mil “likes” en pocos minutos y le dejaron miles de mensajes en los que se mostraron felices por su regreso a las redes y halagaron la belleza de la artista.

Noelia Marzol redobló la apuesta con su atuendo.

