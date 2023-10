Noelia Marzol se muestra en lencería roja que infartó a sus fans

Noelia Marzol deleitó a sus seguidores en Instagram al compartir dos imágenes cautivadoras en sus historias.

En la primera postal, la talentosa bailarina posó de frente, luciendo una lencería en color crema con detalles en rojo, desplegando una pose sensual que resaltaba su elegancia y confianza.

En la segunda imagen, Noelia optó por un conjunto en negro que le sentaba impecablemente, destacando su figura con una combinación de estilo y actitud.

Ambas postales reflejaron la versatilidad de Marzol para adaptarse a diferentes estilos, consolidando su presencia como una referente de la moda y la sensualidad en las redes sociales.

Recientemente, Marzol estuvo en boca de todos, luego de subir una publicación a su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 2.4 millones de seguidores y casi dos mil publicaciones.

En el video que compartió, se la pudo ver a la bailarina posando frente a la cámara con un look muy particular, al lado del agua. En cuestión de pocos minutos, obtuvo miles de me gustas y muchos comentarios por parte de sus followers.

“Qué divina que sos”, “Reina”, “Wow, sos fuega y hermosa”, “Qué bomba sos”, “Sos tan bella, mujer”, “Tan linda”, “Sos de otro planeta, “Bonita dama”, “Mujerón”, fueron algunas de las palabras expresadas por quienes la siguen.

Las transparencias de Noelia Marzol

Noelia Marzol causó sensación en su cuenta de Instagram al compartir una serie de imágenes que capturaron la atención de sus seguidores. En dicho contenido, la bailarina deslumbró con un look audaz y elegante, destacando su estilo único y su confianza en sí misma.

En las imágenes, la actriz lucía una prenda transparente que revelaba con destreza su cuerpo. Combinó esta prenda con un body negro estratégicamente colocado debajo, lo que realzó su figura y añadió un toque de misterio a su atuendo.

En particular, una de las fotos la mostraba de espaldas, exhibiendo su parte trasera con gracia y estilo. Esta elección de vestuario no pasó desapercibida en las redes sociales y generó revuelo entre sus seguidores, quienes elogiaron su apariencia y estilo únicos.

