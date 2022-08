Nito Mestre cumple años: los 70 de un rockero eternamente joven

Nito Mestre, quien integró junto a Charly García el dúo Sui Generis, uno de los grupos más importantes del rock argentino, que los llevó a ambos a la fama, cumple hoy 70 años. Son tiempos que, según apuntó el cantante a Télam desde Chile, lo encuentran “vigente, muy contento y retomando las actividades a full”.

El músico contó que está preparando un concierto especial para festejar sus 50 años de trayectoria el 19 de noviembre en el porteño teatro Ópera y a la vez grabando las canciones que formarán parte de un nuevo disco, mientras redondea un proyecto en Chile.

Carlos Alberto Mestre -su verdadero nombre-, también fue parte de PorSuiGieco y después inició una carrera primero al frente de la agrupación Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre y luego en solitario.

El vocalista y autor dijo que luego de presentar su espectáculo “Mi vida en canciones” en Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán, se encuentra armando el show que dará en el teatro ubicado en la avenida Corrientes. “Será sinfónico más un recorrido por toda mi carrera, va a estar muy bien”, anunció contento.

Hace cuatro décadas, Charly García y Nito Mestre inauguraban una sociedad fructífera.

Consultado acerca de cómo vive los cumpleaños, el también flautista y guitarrista dijo: “No le doy mucha bolilla a los cumpleaños en realidad, la mayor parte de las veces escapo de Buenos Aires y de la Argentina cuando voy a cumplir años. Fueron pocas las veces que la pasé en el país, generalmente los paso afuera o viajando, que es como más me gusta”.

Acerca de este presente, Mestre expresó: “Me encuentra vigente este año, viajando en post-pandemia, muy contento, retomando mis actividades, grabando las canciones para un futuro disco nuevo que irá saliendo de a poco, con Marcelo Predacino, guitarrista y productor de Abel Pintos, y con Sebastián Schon, socio de Cachorro López... Por otro lado estoy planeando otras cosas que ya las tendré resueltas”.

“Este año estoy cumpliendo 50 años de carrera y nunca dejé de tocar”, dijo por otra parte a Los Andes en el mes de mayo, en ocasión del recital que dio en el Teatro Plaza. “No pasó más de un mes sin que yo salga a tocar, ni en mis peores momentos, la única vez fue cuando estuve internado hace 23 años. O sea, te imaginarás que cuando suspendí los shows y las giras me quedé mal como todos”, expresó sobre la experiencia pandémica y su renacimiento.

Amplió: “No te digo que me deprimí, pero la tristeza que te agarra de pensar que no poder subir al escenario esporádicamente. Entonces pensé en que fue un año sabático, uno se tiene que mentir un poco para pasarla mejor”.

Amistades y carrera

Nito conoció a Charly García en la escuela secundaria y de allí nació Sui Generis, el dúo que los llevó a ambos al estrellato. Nito comenzó como vocalista y flautista, y en 1975 se animó en la composición de algunas canciones.

La dupla publicó en aquella década tres discos fundantes para la nueva escena y luego decisivos en la cultura popular argentina: “Vida” en 1972, “Confesiones de invierno” en 1973 y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones” en 1974.

Junto a otra amiga de la vida como Silvina Garré.

Sui Generis marcó un antes y un después en la música popular de habla hispana. Con cuatro discos editados e infinidad de conciertos en vivo, catapultó a Nito en un emblema del rock local y en un referente musical.

Antes de la separación del grupo, Sui Géneris se juntó con León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio (entonces pareja de Charly) para formar un supergrupo llamado PorSuiGieco, un proyecto informal con el que editaron un solo álbum, y que incluía el primer tema de Mestre: “Fusia”.

Tras la disolución de Sui Generis, con un apoteótico adiós en el estadio Luna Park que llegó al cine gracias al documental de Bebe Kamin, Nito armó la banda folk Los Desconocidos de siempre junto a María Rosa Yorio en voz, Rodolfo Gorosito en guitarra, Alfredo Toth en bajo, Ciro Fogliatta en teclados y Juan Carlos “Mono” Fontana en batería.

A partir de 1981 con la edición de “20/10″, “considerado el mejor de sus álbumes”, inició su camino solista, donde se concentró en la composición y escritura, rasgueando su guitarra o tocando el piano, volcando en sus canciones su experiencia y su mirada sobre la vida.

Su primer disco en solitario, del que participaron Charly García y León Gieco, logró el disco de oro en pocas semanas, al igual que su siguiente placa: “Nito Mestre en vivo”, grabado en un multitudinario concierto en Uruguay.

En 1983,presento el álbum “Escondo mis ojos al sol”, en el que colaboró Mercedes Sosa y que hacia septiembre de ese año fue presentado en el estadio de Vélez.

La relación afectiva con García se mantuvo siempre vigente a través de los años y ni siquiera la fallida experiencia del regreso de Sui Generis en 2000 (con la edición de la placa “Sinfonía para adolescentes”, un concierto en la Bombonera y una gira trunca), menguaron ese lazo.

A comienzo de esta última década, Mestre se unió a la productora Pamela Gowland para recopilar videos de artistas de toda América interpretando canciones de Sui Generis que llamó “América Canta Sui” y que pudo verse en YouTube.

El músico, que a lo largo de su vida grabó más de 30 discos, se encuentra en Chile, donde está filmando junto al bajista y compositor Ernesto Holman, registros para el programa “Rock and Road”, que conduce desde hace más de dos años y que puede verse a través de El Garage TV y en YouTube.

“Junto a este músico grandioso chileno, que toca con todos en la actualidad, hemos hecho un recorrido por Santiago de Chile y toda su historia para nuestro programa que está yendo muy bien”, dijo.

“¿Qué es lo mejor que te dio la música?”, le preguntamos en mayo, en la entrevista citada, y él respondió: “Todo”.

“Hasta lo malo para mí tuvo un calce perfecto. La música me dio mucho más de lo que me imaginaba. Cuando empezamos con Charly, lo que queríamos era sacar un disco y que nos vaya más o menos bien y que nos conozcan un poquito. Pero no me imaginaba una carrera tan larga, o cantar con Mercedes Sosa, compartir escenario con Serrat que lo admiré desde chico, cantar con David Lebón, con Spinetta”, reflexionó.