Nito Mestre: “La música me dio mucho más de lo que me imaginaba”

Después de cincuenta años recorriendo escenarios, Nito Mestre sabe como armar una valija. Además de calcular la ropa necesaria para los días que estará lejos de casa, no puede olvidarse ningún elemento tecnológico que complique su estadía.

Pero su esposa Pamela es quien le apunta todo lo necesario en cada viaje y también la mentora de alguno de los proyectos que tiene en la actualidad. “Ella es mi compañera y la responsable del programa de televisión. Claro que para los conciertos tengo a mi manager, pero con los otros proyectos se puede decir que soy un empleado contratado”, afirma entre risas al teléfono Nito Mestre, mientras pone todo a punto para volver a viajar.

Luego de dos años, en los que tuvo que parar obligadamente y suspendió su gira por Estados Unidos y Europa, el ex Sui Generis armó su nuevo show “Mi Vida en Canciones”. Un concierto donde mostrará temas inéditos de su repertorio y algunos clásicos, en formato cuarteto. El espectáculo es la excusa que lo trae esta noche, al teatro Plaza de Godoy Cruz.

“Ir a Mendoza después de dos años de Pandemia, o sea, ir al hotel, la prueba de sonido, encontrarse con la gente, todo eso placer. Y llevo un nuevo repertorio con una nueva integrante a la banda. Ernesto Salgueiro en guitarra y voces y dirección musical, Fernando Pugliese en piano voces y ahora se sumó Julia Horton en guitarra acústica y voces; y yo guitarra flauta y voces entonces ahí hay una cuestión muy armónica. Ahora me estoy dando el gusto de cantar tres y cuatro voces, por ejemplo; aparecen otros temas que no había hecho nunca y algunos conocidos que sonaban muy bien a tres voces”.

-¿Podés adelantar alguno de los temas que vas a estrenar?

-No, sino no hay sorpresa. Habrá de todo un poco, de distintas épocas obviamente siempre toco los temas conocidos, pero algunos de ellos no lo tocamos en vivo. Son joyitas que rescatamos, pero la lista es larga. Y después hay temas que tenía ganas de mandar de vacaciones, los dejemos descansar porque están un poco gastados para nosotros.

-Con tantos años de camino es positivo que te puedas renovar con temas que nunca has tocado en vivo.

-Es que es que hay temas que si no hay tres voces, no vale la pena hacerlo. Entonces quedaron. Y ahora lo podemos hacer, y yo siempre fui muy amante de las armonías vocales y que haya una voz femenina. Desde la época de Los Desconocidos, fue la primera banda, hablando de mujeres y de inclusión, que armé es que había una mujer y en el año ‘76.

-Sin querer quizás fueron pioneros y natural para ustedes trabajar con músicas, en un ambiente donde los hombres eran mayoría. ¿Hoy cómo ves el reclamo de las mujeres en la industria de la música?

- Me parece muy válido y para mí es totalmente natural. Por ejemplo, yo me crié hasta los 11 años con mi madre y padre. Al fallecer, mi vieja se convirtió en una figura potente, era de las que laburaba, cumplían los roles como cualquier persona normal. También comencé cantando en los coros de hombres y mujeres chicos. Me parece absolutamente natural desde los comienzos. En el año 2000 cuando nos reunimos de nuevo con Charlie, dijimos lo mejor que venga Olga Gatti una mujer de mánager. Obviamente claro, porque a mí lo que me interesa más allá del género es la eficiencia y ahí y conozco infinidad.

En este rubro, hay muchas mujeres manager, jefas de prensa, sonidistas tanto de estudio como en el vivo. Para mí es lo mismo y me parece totalmente justo el reclamo. Es como poner a la vista todo y que se enteren lo que no se enteraron.

-¿Cómo viviste la experiencia de no poder salir a tocar durante estos dos años?

-Mira, este año estoy cumpliendo 50 años de carrera y nunca dejé de tocar. No pasó más de un mes sin que yo salga a tocar, ni en mis peores momentos, la única vez fue cuando estuve internado hace 23 años. O sea, te imaginarás que cuando suspendí los shows y las giras me quedé mal como todos. No te digo que me deprimí, pero la tristeza que te agarra de pensar que no poder subir al escenario esporádicamente. Entonces pensé en que fue un año sabático, uno se tiene que mentir un poco para pasarla mejor.

-¿Qué es lo mejor que te dio la música?

-Todo. Hasta lo malo para mí tuvo un calce perfecto. La música me dio mucho más de lo que me imaginaba. Cuando empezamos con Charly, lo que queríamos era sacar un disco y que nos vaya más o menos bien y que nos conozcan un poquito. Pero no me imaginaba una carrera tan larga, o cantar con Mercedes Sosa, compartir escenario con Serrat que lo admiré desde chico, cantar con David Lebón, con Spinetta.

Tengo una vida muy agradable, que tuvo sus caídas obviamente con cualquiera y algunas muy profundas. Lo importante es recuperarse de esas caídas, que te hacen más fuerte y te hacen ver otra cara de la vida, o sea, no es todo color de rosa.

El cantautor este año transita cincuenta años con la música.

-Además de la música, te animaste a la conducción. Contame un poco sobre tu programa de televisión.

-Durante la pandemia surgió la idea de hacer un programa de televisión que se llama “Rock and Road”, que sale los domingos a las 11 de la noche por El Garage Tv. Mi mujer es la productora y se le ocurrió y yo manejo un auto, mientras recorro junto a músicos y amigos. Ya lo hicimos con Juanse, Sandra Mianovich, Luis Fonseca de Colombia, Diego Torres y gente relacionada con la música. Empezamos a viajar a Nueva York, también a México, ahora voy a Perú y vamos a filmar algo en Mendoza la semana que viene. Ya llevamos casi treinta programas y estoy muy contento, es otra actividad. Lo lindo es que surgen anécdotas desconocidas y es una forma de refrescarme la memoria. Lo disfruto mucho.

La Ficha

NITO MESTRE GIRA “MI VIDA EN CANCIONES”

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Ciudad).

Entradas: $2000, $2500 y $3000. En entradaweb.com.ar y boletería.