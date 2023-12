Nik, el creador de Gaturro, recibió una carta amenazante de la familia Massa y explotó contra Malena Galmarini en las redes sociales

El que no arrancó para nada tranquilo la semana fue el dibujante conocido como Nik, el creador de Gaturro. Resulta que el humorista recibió una dura advertencia por parte del hijo de Sergio Massa para que cese con sus difamaciones contra él y su familia. La carta, que está en inglés, proviene de un excluisivísimo buffet de abogados de Estados Unidos, más precisamente en Miami.

Nik, el creador de Gaturro, recibió una carta amenazante de la familia Massa y explotó en las redes sociales

Todo esto se desprende después de que el humorista publicara mensajes sobre el viaje del hijo de Sergio Massa al mundial de Qatar 2022, y la poca transparencia en calidad de qué viajó y quién financió ese viaje.

“Ha llamado nuestra atención que usted publicó acusaciones falsas y dañinas con respecto a nuestros clientes en su cuenta X (anteriormente “Twitter”) bajo el alias de @Nikgaturro. Esta comunicación está siendo enviada (...) como notificación previa a una acción o enjuiciamiento por difamación o calumnia. Actualmente estamos considerando emprender acciones legales para buscar remedios equitativos, incluyendo medidas cautelares y recuperar daños por su conducta ilegal. Tenga en cuenta que sus declaraciones han causado un daño irreparable a nuestros Clientes” se expresa en la carta, que no está publicada en su totalidad, y en donde se enumeran los tuits que publicó Nik desde sus redes sociales.

Ante este mensaje, el caricaturistas y humorista se explayó, con furia, en la misma red social, contra Malena Galmarini y toda su familia, haciendo especial hincapié en estos actos amenazantes contra la libertad de expresión.

El dibujante Nik recibió una carta amenazante de la familia Massa y respondió en las redes sociales

“Hola Malena Galmarini. Me llegó una carta documento de tu hijo Tomás “Toto” Massa (Aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como “niño”). La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022″, comenzó escribiendo el humorista.

Y luego, emulando el interrogatorio del Ministro de economía y ex candidato a presidente, en el último debate antes del balotaje, arrancó con una serie de preguntas dirigidas a ella y que, leyendo entre líneas, tiene mucho de denuncia.

“¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país? ¿La familia del Presidente Nacional y Popular me envía una carta documento en inglés y desde Miami? ¿Malena, por qué soy perseguido judicialmente por opinar? ¿No ibamos a tener Libertad de expresión en el gobierno de los Massa?” apuntó Nik sobre el origen de la carta y la libertad de expresión en nuestro país.

“¿Malena, por qué los tuiteros argentinos han sido allanados en sus domicilios, o denunciados por tu persona a través de la Jueza Servini de Cubría? ¿Está prohibido opinar en la Argentina? ¿Malena, si denunciaste a tuiteros porque “dieron algún dato personal tuyo o de tu hijo”… Puedo preguntarte de dónde sacaste TODOS MIS DATOS PERSONALES para enviarme a mi domicilio tu carta documento vía FedEX? ¿Trabajar tantos años en el ESTADO le da ventaja a los Massa para acceder a los datos personales de los ciudadanos comunes que quieren opinar? ¿Como me sucedió con el Ministro de Seguridad de tu gobierno, Aníbal Fernández, que me amenazó divulgando LOS DATOS PERSONALES DEL COLEGIO DONDE VAN MIS HIJAS?”. Acá Nik va un poco más allá y se refiere a las prácticas intimidatorias e ilegales de divulgar información privada.

Nik con Gaturro, el dibujo que lo catapultó a la fama.

“¿Malena, ese era el “modelo” que tenía pensado implementar tu marido Sergio Massa en la Argentina? ¿Qué pasó con la empresa que iba a llevar a tu hijo al Mundial, arbitraria y misteriosamente favorecida por CHIQUI TAPIA? ¿Malena, qué relación tiene Chiqui Tapia con tu marido? ¿Por qué presionaron a Scaloni y a Messi para que se saquen la foto con tu marido? ¿Qué intereses comunes manejan con Chiqui Tapia? ¿Es verdad que después del 10 de Diciembre los Massa se van a ir a vivir a los EE.UU.? En definitiva, Malena, los Argentinos TENEMOS UN MONTÓN DE PREGUNTAS, y quisiéramos algunas respuestas. ¿Podrías contestarnos a TODOS LOS ARGENTINOS alguna de ellas, por favor? Malena… ¿POR SÍ O POR NO?” cerró Nik con la ya mítica frase que usó Sergio Massa contra Javier Milei en el último debate presidencial, antes del balotaje.

Conociendo a Malena Galmarini y su afición por responder todo, y a todos, por las redes sociales, solo queda esperar por su respuesta, que imaginamos va ser con munición más pesada.

