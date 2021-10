Nik, el dibujante de Gaturro, denunciará a Aníbal Fernández por amenazas tras un cruce en Twitter

Cristian Dzwonik, el dibujante conocido como Nik, aseguró sentir “miedo” luego de mantener un cruce con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, debido a un comentario político que el humorista hizo en Twitter.

Todo comenzó cuando Nik realizó un posteo en la red social del pajarito, en el que habló sobre la medida lanzada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para otorgar viajes de egresados. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, había escrito el viernes pasado.

Nik, el dibujante de Gaturro, denunció amenazas por parte del ministro de Seguridad de la Nación.

Sobre ese post, el propio Aníbal Fernández contestó con un furioso tuit, fiel a su estilo: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿lo conocés”, lanzó el funcionario. Cabe aclarar que ORT es un colegio confesional judío al que asisten las hijas del dibujante.

Ante esto, Dzwonik volvió a la red social para denunciar lo que consideró como amenaza por parte del ministro y afirmó que iniciará acciones legales contra el funcionario.

“El ministro de seguridad me dedica un tuit persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores”, afirmó Nik y agregó que “El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

Luego, el propio artista plástico detalló que desde la institución le confirmaron que ese colegio no recibe dinero del Estado: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su Tweet”.

El repudio de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condenó las expresiones intimidatorias del ministro de seguridad Aníbal Fernández contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, expresadas a través de su cuenta en Twitter.

Según lo detalló TN, el mensaje -que incluye información sobre el entorno familiar del historietista- es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos.

Adepa se solidariza con Nik, quien expresó a través de su cuenta en Twitter sentir miedo por el señalamiento que hace Fernández de la escuela donde estudian sus hijas, lo que consideró una “velada amenaza”.