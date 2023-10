Nicole Neumann apostó todo en un costoso regalo para el cumpleaños de su hija Indiana

El miércoles 18 de octubre, Indiana Cubero celebró con entusiasmo sus tan esperados 15 años y se volvieron virales las imágenes de un festejo en un bowling. Más allá de esto, llamó la atención la ausencia de Nicole Neumann y todos hablaron de eso.

El look princesa de Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann

En el programa “Intrusos” (América TV) se dio a conocer que la modelo y su hija finalmente se reunieron ayer, aunque se manejaron diversas versiones al respecto. Según los datos brindados por Karina Iavícoli, ambas se vieron en el almuerzo.

“Ayer al mediodía Nicole Neumann e Indiana, su hija, almorzaron juntas para festejar su cumpleaños (...) le llevó varios regalos de cosas que sabe que a Indiana le gustan”, comentó la panelista.

Mica, Fabián e Indiana. (Instagram Mica Viciconte)

La información más precisa del regalo que Nicole le dio a su hija la tenía Laura Ufbal y la dio antes de terminar el programa que se transmite por América TV. Según la periodista, Neumann se acercó al colegio de Indiana y, frente a la directora, le entregó un costoso collar con un diamante como regalo de cumpleaños.

“El domingo Nicole y su familia -Manu, las hermanas y el resto de la familia- le hacen un festejo de 15 a Indiana”, sumó para terminar la anterior periodista que comentó sobre el día especial de la niña que tienen en común Nicole Neumann y Fabían Cubero.

La increíble reacción de Nicole Neumann al enterarse de que su hija no la invitó a sus 15

Indiana Cubero se prepara para celebrar su cumpleaños número 15 en medio de una controversia familiar que ha mantenido la atención de los medios. Según se ha informado, la adolescente planea una celebración íntima a la que solo asistirán algunos familiares y amigos cercanos.

Nicole Neumann e Indiana Cubero. (Instagram Nicole Neumann)

Lo que ha llamado la atención es que, al parecer, Nicole Neumann no estaría en la lista de invitados que Indiana confeccionó junto a su padre Fabián Cubero, con quien vive desde hace meses después de abandonar la casa que compartía con Nicole y sus otras dos hermanas, Allegra y Sienna.

La modelo sorprendió con una indirecta, en medio de la polémica.

Nicole compartió un mensaje en inglés que se viralizó en Twitter y que algunos usuarios relacionaron con la situación familiar. El mensaje decía: “You either quit or keep going, they both hurt”, que en español significa: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

