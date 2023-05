Nicolás Cabré: “El teatro hoy me da mucha felicidad”

“Mendoza me hace poner los pies en la tierra, me vuelve loco”, confiesa Nicolás Cabré sobre el gusto que le da volver a nuestra provincia.

Aunque varias veces la visitó por descanso, la semana que viene se instalará por trabajo. Hoy, el actor está en plena gira nacional con la comedia “Me duele una mujer”, que protagoniza junto a Mercede Funes y Pepe Monje.

La obra escrita y dirigida por Manuel González Gil tendrá múltiples funciones en la provincia. Del viernes 19 al domingo 21 de mayo, se presentará en el Teatro Mendoza. Y la próxima semana lo hará en Tunuyán, San Rafael y General Alvear. Las localidades están a la venta en Entradaweb.com.ar.

La comedia llega a Mendoza con seis funciones.

Una comedia actual y distinta

“Es lindo salir de gira”, afirma el actor, que junto a sus compañeros ya visitó Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

“Me duele una mujer” cuenta la historia de Miguel Sánchez (Nicolás Cabré), un joven profesor de filosofía abandonado por su novia Paula (Mercedes Funes), quien vive los primeros seis meses en ese abandono. Una psicoanalista recibe a Miguel en las diversas etapas de su tratamiento, marcando con su particular humor e ironía una paliza terapéutica. Miguel está siempre acompañado por Martín, su amigo inseparable.

La obsesión por Paula provoca que vea en cada mujer a su ex pareja y sólo al final sabremos si logra nuevamente transitar por esa esquina que hoy no se atreve a pasar.

“Es una obra que disfrutamos hacer, yo la disfruto, me divierte. Es un grupo hermoso y la pasamos bien. Y la obra toca un tema que lo conocemos todos, nos toca a todos, es un poco reírse de uno mismo cuando está en esa situación. Más allá de lo que le pasa al personaje mío es bastante más extremo. Pero es una linda excusa para reírse de uno mismo y tocar temas que a cada uno le pega de diferente forma”, afirma Cabré, quien volverá al actuar en el teatro Mendoza, luego de su experiencia con “El Gran Regreso”, a principios de los 2000 donde actuó junto a Alfredo Alcón.

-En la vida real, ¿te dolió una mujer?

-Todos conocemos esos temas, creo que a todo el mundo. Pero es lo lindo, porque la gente te cuenta sus experiencias, los papelones que hacés en esa situación y ver un poco de lejos es divertido.

-En definitiva, después del drama te reís de la situación y evolucionás.

-Uno va aprendiendo o cometiendo los mismos errores constantemente, pero la obra habla de todo eso. Y es una comedia que en un momento te lleva para otro lado, te hace pensar cosas que están buenas. A mí me divierte, es la experiencia más linda que tengo con la obra. Está bien escrita por Manuel González y tener esa ventaja de tener al escritor como director, más allá que uno le pone su impronta, tenerlo a él es una ventaja.

Su vida lejos de la televisión y cerca de las tablas

Después de protagonizar innumerables ficciones y películas, hoy Nicolás Cabré prioriza el tiempo de calidad más allá de la experiencia en el trabajo.

Uno de sus últimos trabajos fue en la ficción de la TV Pública “Cuéntame cómo pasó” y “Mi hermano es un clon” en Eltrece.

Pero desde hace dos temporadas protagoniza la comedia que estuvo en cartelera en la calle Corrientes, y en la actualidad prioriza trabajar en teatro, con un ritmo de vida más liviano, enfocado en su hija Rufina, en el deporte y la tranquilidad de no correr a contrarreloj.

-¿El teatro te permite más libertad?

-Lo que me da el teatro es un poco de vida. Hoy mis prioridades pasan por otro lado, y el teatro me permite priorizar esas cosas que no me quiero perder. Tener la posibilidad de tener el día libre para llevar a Rufi al colegio, acompañarla o entrenar, estar con mis amigos, sin correr con los tiempos, es un círculo que me permite estar feliz. Si ya tengo que correr, no llegar a momentos que no quiero perder, se me complica. El teatro hoy me da mucha felicidad.

-Y también te permitió ir por distintos costados en el oficio, desde la dirección hasta personajes con matices.

-Sí, se van abriendo puertas que eran medio lógicas. Cuando actúo soy bastante metido y he tenido la suerte de estar acompañado de directores que me permitieron hablar u opinar. Era un paso que tarde o temprano iba a dar. Y la dirección me gusta, eso también habla de que me estoy poniendo grande (ríe). Pero el teatro me permite estar feliz. Hoy si tuviera que hacer una serie, estaría doce horas grabando y me costaría hacerlo. No digo que no lo voy a hacer, pero la tele o el cine te requiere mucho tiempo. Y hoy mi cabeza está puesta en otro lado, estar tranquilo con mi hija. No quiero darme cuenta que Rufi cumplió 18 años y me perdí todo. Hoy priorizo el teatro por eso.

-¿Cómo transitás el paso del tiempo?

-Todos se dan cuenta que me estoy cayendo a pedazos (ríe). El recuerdo de aquel joven que hacía cosas se desvanece. Pero a veces uno cree que sigue teniendo 18 años y el cuerpo te dice que no. Yo lo vivo con alegría, estoy en un momento de mi vida que puedo decir que estoy muy feliz, no sé si es la edad o qué, pero no le doy importancia a eso. Creo que todos esos años me permitieron darme cuenta que quiero poner la cabeza en otro lado, quiero vivir cosas que estoy viviendo y me hacen feliz.

Hay cosas que me las permitía antes y hoy ya no. Pero tuve la suerte de trabajar mucho, de hacer lo que a mí me gusta, y es un privilegio enorme. Antes trabajaba muchas horas, pero tampoco tenía otra cosa que hacer. Hoy teniendo a mi hija, no elijo encerrarme once horas en un estudio. Y antes era todo lo contrario, viví lo que tuve que vivir en el momento indicado. Hoy miro las cosas desde otro punto de vista.

Y te das cuenta que antes el objetivo era comprarse un auto o un viaje. Mis deseos no pasan por ahí, soy feliz con otros momentos cotidianos. Hoy me lo puedo permitir a eso, dentro de unos años no lo sé si podré hacerlo.

Proyectos y descanso en Mendoza

-¿No te han ofrecido volver a la tele?

-Sí, pero por ahora prefiero estar donde estoy.

-¿Te gustaría volver a ser padre?

-No sé. Uno nunca puede decir nunca más, pero se tienen que dar muchas cosas. No es algo en lo que piense en este momento.

-¿Te considerás un galán?

-No. Nunca me consideré un galán, no es mi característica.

-Hace poco estuviste en Mendoza descansando, ¿qué te gusta de la provincia?

-Me hace poner los pies en la tierra, me vuelve loco. Todo, primero la gente, la montaña. Lo primero que pasa cuando ves la montaña es sentirte chiquito. Y después conocer, recorrer, estuve en el Manzano Histórico y darte cuenta de lo que hizo San Martín. Te dispara para todos lados, disfruto de todo, los arroyos, la naturaleza.

Dónde y cuándo son las funciones de “Me Duele una Mujer”

La comedia “Me duele una mujer”, interpretada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje, tendrá varias funciones en nuestra provincia en mayo.

La comedia protagonizada por Nicolás Cabré en Mendoza.

El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo, se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Todas las funciones a las 21.30.

Y el fin de semana siguiente, lo hará en el Auditorio Municipal Tunuyán, el viernes 26; el sábado 27 en el Teatro Roma de San Rafael, y el domingo 28 de mayo, en el teatro Antonio Lafalla (General Alvear).

Las entradas para todas las funciones están disponibles en Entradaweb.com.ar