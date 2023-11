Nati Jota reveló a quién no votará en el balotaje: “En blanco lo siento irresponsable”

Este lunes por la noche, Nati Jota compartió su posición respecto al balotaje durante una reciente aparición en el programa de YouTube “El Loco y el Cuerdo”, conducido por Flavio Azzaro, en compañía del expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler.

Durante la conversación, Nati Jota expresó su descontento con ambas opciones en la segunda vuelta electoral. Comentó: “Ni siquiera son mis ideales. Es una resignación, toda mi vida voté resignada. La política me resulta interesante, pero es todo un rosqueo que no tiene verdades”.

Azzaro, entre risas, le consultó si ahora votaría a Milei tras haber votado a Patricia Bullrich en la primera vuelta. Ante esto, Nati Jota fue tajante al responder: “No”.

Azzaro continuó intentando sacarle más información: “Ahora me parece que vas a impugnar”. La periodista señaló con franqueza: “Yo tengo unas ganas”.

En un tono de evidente desazón, confesó: “No quiero decir mi voto porque es un voto muy poco convencido, muy triste. La verdad, nunca pensé que me iba a encontrar en esta situación de votar entre dos opciones, que no me gusta nadie. Quiero estar muy segura y convencida de lo que transmito y comunico, y la verdad que no lo estoy”.

Nati Jota, conductora de OLGA

Nati Jota admitió que no votará en blanco: los motivos

Ducatenzeiler le insistió en que Nati quiere que gane Massa, a lo que Nati Jota respondió con contundencia: “No quiero que gane Massa”. Azzaro, en medio del intercambio, añadió: “Pero tampoco quiere que gane Milei”.

En otras declaraciones dentro del programa, Nati Jota enfatizó su descontento con los candidatos: “Son dos candidatos que no me gustan para nada”. Además, remarcó que nunca votó al kirchnerismo y expresó sus dudas acerca de la relación entre Cristina Kirchner y Massa.

Entre dudas y la búsqueda de una decisión que la satisfaga, mencionó: “Quisiera votar en blanco, pero me siento un poco irresponsable”. Agregó, reflexiva: “Uno de los dos va a ser, estás como queriendo no poner las pelotas. No me quiero pronunciar de algo que no me identifica”.

