Nati Jota contó detalles de la cirugía que se hará en las próximas horas: “Ya no tendré vuelta atrás”

Nati Jota se prepara para enfrentar un importante desafío en este año 2023: una cirugía programada para extraer sus cuatro muelas del juicio. Este hecho se convierte en el acontecimiento más relevante en la vida de la joven, quien ha compartido públicamente su decisión con sus seguidores a través de Twitter.

“Mañana me saco las 4 muelas de juicio SÍ LAS CUATRO ya es una decisión tomada así que porfa no me atemoricen”, manifestó Nati, transmitiendo su determinación ante el procedimiento quirúrgico.

La influencer se someterá a una cirugía de muelas.

Consciente de los posibles inconvenientes posteriores, la influencer expresó su teoría: “Si después sufro mucho y me ‘arrepiento’, ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las 4. Listo, chau”. Ante esta noticia, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de aliento y consejos para atravesar este momento.

En este año lleno de cambios y desafíos para Nati Jota, la cirugía de muelas emerge como el hecho más importante en su vida.

Nati Jota

A pesar de sus experiencias anteriores y de sus viajes emocionantes, es esta intervención quirúrgica la que ocupa el centro de atención en la vida de la influencer, quien se prepara para superar esta prueba con determinación y el apoyo de sus seguidores.

Nati Jota abandonó “Nadie Dice Nada”, en un 2023 durísimo

Previamente, Nati fue noticia por su abrupta salida del programa “Nadie dice nada”, en el que trabajaba junto a Nico Occhiato. Aunque se especuló sobre las razones de su partida, la influencer aclaró que se trataba de una decisión personal y destacó su buena relación con el conductor.

Los comentarios jocosos de Occhiato durante una emisión posterior generaron confusión, pero Nati se encargó de aclarar que todo fue en tono de broma y que no existían conflictos entre ellos.

La atención se desvía de la salida del programa y de las polémicas declaraciones de sus excompañeros para centrarse en el próximo desafío que enfrentará Nati: la cirugía de extracción de las muelas del juicio.

Con valentía, la influencer se prepara para afrontar este procedimiento, compartiendo con sus seguidores su decisión y aceptando cualquier consejo que puedan brindarle.

SEGUÍ LEYENDO