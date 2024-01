David Gail, el actor que alcanzó la fama internacional en la década de los ‘90 por su interpretación de Stuart Carson en “Beverly Hills, 90210″, falleció a los 58 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Katie Colmenares, aunque las causas de su muerte no fueron reveladas.

En la época dorada de la televisión, “Beverly Hills, 90210″ se destacó por abordar temáticas controvertidas y ser pionera en explorar problemas de la vida real, desde violaciones hasta suicidios juveniles. David Gail interpretó a Stuart Carson, el galán que conquistó el corazón del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh.

David Gail, junto a Shannen Doherty, en una escena de Beverly Hills, 90210. Foto: Redes.

El actor también tuvo éxito en el mundo de las telenovelas, desempeñando el papel del Dr. Joe Sanlon en “Port Charles”, un spin-off de la popular serie “Hospital General”. Además, participó en episodios de “ER Emergencias”, “Savannah” y “JAG”, y se aventuró en el cine con películas como “Bending all the rules” y “Two came back”, donde compartió elenco con Bradley Cooper y Melisa Joan Hart, respectivamente.

Murió a los 58 años, David Gail, actor reconocido por su papel en “Beverly Hills, 90210″. Foto: Redes.

EL EMOTIVO MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA HERMANA DE DAVID GAIL

En 2019, Gail incursionó en el mundo de los videojuegos al participar en los créditos de “Blacksad: Under the Skin”. Su hermana, Katie Colmenares, compartió la triste noticia en Instagram, expresando su dolor: “Casi no ha habido día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera por mí”.

“Los desafíos nunca volverán a ser los mismos, pero te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano. Extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro”, escribió la hermana en su emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

El emotivo mensaje de despedida de la hermana de David Gail en Instagram.

EL ÉXITO DE LA SERIE “BEVERLY HILLS, 90210″

La serie es una de las más exitosas de temática adolescente que para muchos fue fundadora del género. Más adelante se replicó con Party of Five o Dawson’s Creek y, más acá en el tiempo, Glee o Pretty Little Liars.

David Gail fue protagonista de dicha serie que luego Cris Morena instaló en nuestro país con sus tiras teen. En Netflix la categoría también se hizo furor con la serie Elite. “Beverly Hills, 90210″ se trasmitió por Fox desde octubre de 1990 hasta mayo del 2000, dejando una huella en la década.