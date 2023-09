Murió a los 56 años Steve Harwell, cantante de la banda Smash Mouth

Murió el cantante estadounidense Steve Harwell a los 56 años, conocido por haber sido vocalista de la banda Smash Mouth, responsable de los temas “All Star” y “I’m a Believer” de la banda sonora de la película animada “Shrek” (2001).

El líder de la banda de rock, que fue uno de los miembros fundadores originales desde 1994, falleció el lunes por la mañana en su casa en Boise, Idaho, como resultado de una insuficiencia hepática, según su manager confirmó al medio de farándula TMZ.

Harwell estaba internado hace algunos días y le habían dado pocos días de vida el fin de semana pasado. Por ello, estaba recibiendo cuidados al final de su vida en casa con amigos y familiares. Sucumbió a sus batallas de salud por el abuso del alcohol, entre otras dolencias, informó la prensa estadounidense.

La banda Smash Mouth saltó a la fama a finales de los 90 y principios de los 2000, gracias a su álbum “Astro Lounge”, que incluía algunas de sus canciones más famosas.

En 2001, el grupo musical sumó dos hits más gracias a la recordada película “Shrek”, con “All Star” y “I’m Believer” que formaron parte del soundtrack. Éxitos como “Walkin’ on the Sun” y “Why Can’t We Be Friends” también sonaron en las radios y plataformas.

Harwell fundó la banda en 1994 con sus compañeros Kevin Coleman, Greg Camp y Paul De Lisle. Cuando Harwell se retiró de la banda en 2021, De Lisle siguió siendo el único miembro original.

“El legado de Steve vivirá a través de la música”, dijo el representante del cantante tras conocerse el fallecimiento. “La icónica voz de Steve es una de las voces más reconocibles de su generación. Amaba a los fans y le encantaba actuar”, destacó a The Hollywood Reporter.

