Moria Casán descree de las fotos que salieron a la luz de Fabiola Yáñez con hematomas en el cuerpo

Las fotos que se filtraron de Fabiola Yáñez con hematomas en el cuerpo impactaron, sobre todo porque salieron a la luz después de la denuncia de la exprimera dama contra Alberto Fernández por violencia de género y “terrorismo psicológico”. Quien opinó al respecto fue Moria Casán y llamó la atención que descree de las pruebas.

Fue luego de que un usuario deslizó que en las fotos Fabiola no tiene hematomas, sino que se trataría de maquillaje y la actriz coincidió con sus declaraciones. “No lo puedo ni ver a Alberto... debe pagar el daño”, arrancó el posteo del joven y resaltó: “Pero esto es un golpe y otro es un maquillaje”.

De esta manera, dejó en claro que para él el ojo de Yáñez estaba maquillado para que parezca que recibió un golpe y al respecto expresó: “Se llama el ojo panda, googleenlo y se trata de los Iluminatis”.

Llamativamente, Moria Casán comentó esta publicación en “X” y solo se limitó a escribir: “Coincido”. Por lo que se entiende que está de acuerdo con la opinión del usuario, que descree que lo de la periodista sea un hematoma en el ojo y asegura que se trata de maquillaje.

El polémico comentario que habría tenido Moria Casán tras las fotos de Fabiola Yáñez

La artista borró este comentario cuando empezó a tener mayor repercusión, pero cuando lo hizo ya había sido capturado por los usuarios de esta red social. La captura de pantalla rápidamente se viralizó y no pudo detenerlo.

Los chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Este jueves trascendieron fotos de golpes en el rostro y en su cuerpo que recibió la exprimera dama, Fabiola Yáñez; que forman parte de la denuncia en contra del expresidente, Alberto Fernández.

El contenido de las fotos y la causa sin dudas ha causado estupor político a nivel nacional. Pero además de las fotos, trascendieron chats de Whatsapp entre Yáñez y Fernández, donde ella lo reprocha de todos los golpes y la actitud violenta por parte del expresidente y también le envía las fotos de los golpes.

La conversación entre el expresidente y la exprimera dama

-Fabiola Yañez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yañez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yañez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yañez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yañez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.