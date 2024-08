Axel Kicillof, sobre las fotografías de Fabiola Yañez: “Estamos todos el shock”

Axel Kicillof afirmó este viernes que está “en shock” tras la publicación de las fotografías que en las que aparece la ex primera dama Fabiola Yáñez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, a pocas horas de haber denunciado al ex jefe de Estado Alberto Fernández por violencia de género.

“Todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”, sostuvo el gobernador de Buenos Aires.

Kicillof fue uno de los primeros altos perfiles del peronismo que se pronunció sobre el hecho que involucra al exmandatario Fernández. Las imágenes muestran a Yáñez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yáñez expresa: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás”.

“Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando”, agrega la ex primera dama.

Por su parte, Fernández respondió: “Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará”. La denuncia generó un escándalo y dejó al exmandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado, informó la agencia Noticias Argentinas.