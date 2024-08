El gobierno de Milei calificó como “detestables” los videos de Alberto F.: “Se utilizó a la mujer para negocios”

El gobierno de Javier Milei aseguró que si Alberto Fernández “es culpable, deberá pagar por lo que hizo” y que “es detestable” si se usó el despacho presidencial, en referencia a los videos publicados con la periodista Tamara Pettinato en Casa Rosada y las fotos de la exprimera dama Fabiola Yáñez con hematomas en su rostro y cuerpo.

“La Justicia debe seguir adelante con la investigación. Si el doctor Fernández es culpable deberá pagar por lo que hizo. Apelamos a que la Justicia investigue”, dijo esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni. “Ojalá que se haga justicia y no quede en la nada”, aseguró en la conferencia de prensa habitual.

Asimismo, añadió: “Tantos millones hemos gastado los argentinos en políticas de género que parecían que eran fundamentales, desde el Ministerio de las Mujeres, para que este tipo de cuestiones no ocurra, si es que han ocurrido, se utilizó a la mujer para grandes negocios, política y crear empleo público, hacerse de recursos del Estado”.

“Si se utilizó el despacho presidencial, si fue así, es detestable . Solo el respeto de los lugares que son de todos los argentinos y que deben tener un respeto mayor. Es absolutamente repudiable”, indicó.

Las fotos de Fabiola Yañez en medio de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. (Infobae)

Al ser consultado sobre si evaluaban quitarle a Alberto Fernández los beneficios previsionales como exjefe de Estado, como la pensión vitalicia o la jubilación de privilegio, Adorni respondió: “Es una cuestión de ley, no tenemos intervención en eso nosotros, no podemos tomar ninguna medida al respecto”.

Tamara Pettinato, en un polémico video difundido con Alberto Fernández. (Captura)

Conferencia de prensa completa de Manuel Adorni (09/08/2024)

