Filtran un nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en Casa Rosada: “Soy el amor de tu vida”

El escándalo parece recién comenzar. Tras las graves denuncias de Fabiola Yañez contra el ex presidente de Argentina Alberto Fernández por violencia de género, exposición que acompañó fotos donde aparece con grandes moretones en su cuerpo provocados presuntamente por las golpizas del ex Jefe de Estado, apareció un nuevo video de la mediática Tamara Pettinato que demuestra una supuesta relación amoroso con Fernández.

Las nuevas imágenes las difundió hoy Infobae y se suman al video filtrado ayer. La grabación, que habría sido encontrada por Fabiola Yañez, en un viejo celular de Alberto, aparece la hija de Roberto Pettinato escribiendo una “carta de amor” para el en ese entonces presidente de Argentina en el despacho de Casa Rosada.

-Alberto: “¿Qué estas haciendo?”

-Tamara: “Dedicándote una carta de amor”

-Alberto: “¿Para quién? ¿Y qué le decías en la carta?”

-Tamara: “Que soy el amor de tu vida”.

-Alberto: “Te amo”

El nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El jueves por la noche, se difundió un video de Alberto Fernández junto a la hija de Roberto Pettinato, Tamara, mientras cenaban en el despacho presidencial de la Rosada. En esa grabación, la figura mediática de 36 años aparece tomando una cerveza, ambos hablan del vínculo que los une y del amor que se tienen el uno por el otro.

Cabe recordar que Pettinato -junto a otros nombres como Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi- había visitado el chalet de la Quinta de Olivos en durante 2020, mientras Alberto Fernández era presidente y regía el aislamiento por la pandemia de coronavirus. A raíz de ello, como ocurrió con Peña y Pacchi, fue cuestionada.

“Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena. Fui a la Quinta de Olivos por un tema personal, no voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar. No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?”, cuestionó en su momento.

Además, Pettinato sostuvo que una cosa era el enojo, comprensible según ella, de la opinión pública, pero otra cosa era “la violencia”. “Me parece que no me corresponde a mi tener que explicar todo”, completó entonces en su paso por Radio con Vos.

La conversación completa entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

-Alberto Fernández: ¿Por qué brindamos?

-Tamara Pettinato: Hoy estamos cortando.

-Alberto Fernández: ¿Qué estamos cortando?

-Tamara Pettinato: Nuestra relación.

-Alberto Fernández: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

-Tamara Pettinato: ¡No! De amistad.

-Tamara Pettinato: Empezá de nuevo.

-Alberto Fernández: Empezamos de nuevo ¿Por qué estamos brindando?

-Tamara Pettinato: Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad después de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y hasta acá llegó.