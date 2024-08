Verónica Lozano se despegó de Alberto Fernández y apuntó a Milei: “No es responsabilidad mía”

Tras revelar su voto en 2019, la conductora Verónica Lozano hizo un descargo por los cuestionamientos que recibe el sector feminista que apoyó al expresidente Alberto Fernández, hoy denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género.

En “Cortá por Lozano” (Telefe), la conductora dialogaba este miércoles con el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, acerca de las últimas novedades de la causa por golpes y hostigamiento.

“Siempre flasheamos con que tiene que ser un monstruo, alguien que venga con un cuchillo en la mano. Claramente no es así”, dijo Lozano, quien le preguntó a Fioribello si Fernández intentó amenazarla con el suicidio si se animaba a exponerlo.

“Por un tema personal prefiero no contestar. Él estaba muy angustiado. No sé si es una forma de condicionarla”, le contestó el letrado, a lo que Lozano sumó una crítica a la gestión de Javier Milei: “Por eso es importante la red de contención. Lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente”.

Verónica Lozano cuestionó a Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yáñez y defendió al feminismo (Telefe)

Indignada, Lozano defendió al sector feminista que acompañó a Fernández años atrás: “Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras, aprovechando esta circunstancia políticamente. Le piden a las mujeres que salgamos a hablar, a pedir perdón”.

“No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo voté, y tengo que decirlo. Me pareció un pelotu... desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP”, aclaró Lozano durante su programa.

“La escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie. Pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué se qué hace este hijo de la mier...?”, aportó enojada.

El comunicado de Actrices Argentinas por el caso de Fabiola Yáñez

En el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que ‘la violencia de género no existe’, la denuncia de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos: la violencia de género arrasa en TODOS los ámbitos.

Es una lamentable constante en la vida de mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio”. “Este hecho gravísimo debe ser investigado por la justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente”, dicta el escrito difundido por Actrices Argentinas.

Por eso es vital defender la independencia política del movimiento de mujeres y disidencias. Frente al desmantelamiento de la línea 144 de asistencia a víctimas de género y los centros de acceso a la justicia, nos preguntamos: ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán? No nos callamos más.

El colectivo Actrices Argentinas sacó un comunicado tras la denuncia de Fabiola Yañez y apuntó contra Javier Milei. Foto archivo

