El día que Alberto Fernández dijo que “se terminó la Argentina de los vivos que pasan por encima de los bobos”

En medio del escándalo del vacunatorio VIP , que tiene a funcionarios, sindicalistas y familiares como protagonistas prioritarios frente al Covid-19 cuando todavía no se termina de inocular al personal de salud y adultos mayores, en las redes sociales resurgieron los dichos de Alberto Fernández . En marzo de 2020, el Presidente aseguró que se había terminado la Argentina “de los vivos que pasan por encima de los bobos”.

Las declaraciones del jefe de Estado toman otro significado luego de que, desde México, indicara al Poder Judicial que “terminemos con la payasada” en lo referido a las denuncias por las vacunas VIP.

“Yo les pido a los jueces y a los fiscales que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’. No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido”, aseveró el martes el mandatario.

En contraste, el 26 de marzo de 2020 , cuando Argentina estaba en la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el presidente Alberto Fernández cuestionó en “Cortá por Lozano” (Telefe) a los ciudadanos que salían de casa y no acataban la orden policial.

“Se van a encontrar con idiotas, los vemos a los idiotas, vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende”, ejemplificó Fernández, en referencia al surfer detenido cuando volvía de Brasil .

“Esos personajes la verdad van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro”, lanzó sobre quienes incumplían con el confinamiento.

En ese sentido, el Presidente aseguró: “A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó, se terminó, acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran, si lo entienden por las buenas, me encanta, sino me han dado el poder para que lo entiendan por las malas.

Y continuó: “En la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicado lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren, se los he dicho una y mil veces. Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidarnos, es simplemente eso”.