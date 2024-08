“Todo el tiempo me golpeás”: qué dicen los chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Este jueves trascendieron fotos de golpes en el rostro y en su cuerpo que recibió la exprimera dama, Fabiola Yáñez; que forman parte de la denuncia en contra del expresidente, Alberto Fernández.

El contenido de las fotos y la causa sin dudas ha causado estupor político a nivel nacional.

Pero además de las fotos, trascendieron chats de Whatsapp entre Yáñez y Fernández, donde ella lo reprocha de todos los golpes y la actitud violenta por parte del expresidente y también le envía las fotos de los golpes.

El contenido de los chat

-Fabiola Yañez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yañez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yañez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yañez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yañez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves.

Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.