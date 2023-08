Morena Rial estalló de bronca contra sus exniñeras: “Las negritas que quieren dos minutos de fama”

Después de que Melina y Daiana, exniñeras de Francesco Benicio, hijo de Morena Rial, expresaran sus opiniones en “LAM”, el programa de espectáculos, la mediática lanzó un enérgico y controvertido descargo en su cuenta de Instagram, dedicando palabras incendiarias a quienes la criticaron.

En un tono cargado de furia, Morena Rial compartió sus sentimientos a través de sus stories: “A las negritas que quieren dos minutos de fama, me chupa tres carajos lo que puedan llegar a decir”, comenzó.

“Primero: que se fijen en las cosas que hacen ellas, para venir a hablar de mí”. Esta declaración, aunque visceral, reflejó claramente su indignación por las palabras de las exniñeras.

Morena Rial

Sin detenerse, Morena también apuntó hacia las panelistas del programa “LAM”: “A todos los que hablan mal de mí, les deseo lo mejor igual, pero tienen demasiado con sus vidas. ¿Por qué no controlan a sus maridos con quién se acuestan?, ¿por qué no se fijan qué pasó con sus maridos? No quiero decir nada, yo sé mucho pero me tengo que callar la boca”, manifestó de manera punzante.

La amenaza de Morena Rial a las panelistas de LAM

La mediática continuó su discurso sin reservas: “Si no quieren que salga a contar todas las cosas que sé: como con quién se acostaban, con quién no se acostaban, quién los cuernea, quién no los cuernea”, amenazó Morena.

“Fíjense un poquito en sus vidas, se ve que no tienen otro tema para sacar”. Esta parte del mensaje dejó en claro su disposición a exponer detalles privados de otras personas si la situación lo requería.

El romántico cruce entre Morena y el abogado Alejandro Cipolla

Morena Rial no escatimó en críticas a las figuras televisivas: “Pobrecitas, la tele está en decadencia, la verdad. Me da vergüenza desde la numeróloga (por Pitty), hasta la última panelista...”

La contundente respuesta de Morena Rial en Instagram reveló su enojo ante las críticas y comentarios de terceros, al tiempo que puso de manifiesto la tensa relación que puede generarse en el ámbito mediático.

El fuerte descargo de Morena Rial en las redes.

Sus palabras, aunque ásperas, capturaron la atención de muchos y dejaron en claro su determinación para defenderse ante las adversidades y los juicios públicos.

Seguir Leyendo