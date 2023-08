Se filtraron imágenes de Morena Rial en un rito umbanda y revelaron detalles escandalosos

Morena Rial siempre da qué hablar y esta vez descubrieron, a través de una fotografía que publicaron en las redes, que formó parte de un ritual umbanda. La periodista Fernanda Iglesias contó en LAM qué hacía allí la hija de Jorge Rial, que fue específicamente para hacer ciertos pedidos.

Según contó Iglesias, esta no es la primera vez que Morena asiste a este tipo de rituales y una examiga de la joven lo confirmó en una comunicación por videollamada con el programa. “Morena ya tenía antecedentes de hacer ritos umbandas. Este Pai se llama Ariel González, es argentino y está en la zona oeste. Las reuniones se hacen por Hurlingham”, arrancó la panelista.

“Ella fue el sábado por primera vez, sola, por un conocido que le pasó la data. El tema es así, en el rito umbanda, los Pai invocan el espíritu de sus ancestros, se visten como ellos, es decir, estilo colonial. Es una fiesta, tocan tambores, bailan y la gente pide cosas”, siguió.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que movilizó a Morena a ir a este lugar. “Supuestamente Morena habría pedido por tener paz. Pero también tengo otra versión en la que pidió por recuperar un amor. Un amarre”, reveló Fernanda.

Morena Rial en un rito umbanda.

Incluso no fue una vez, sino dos veces y la segunda lo hizo acompañada por su hijo, Francesco. “El sábado fue sola, pero le gustó tanto que volvió el lunes que había otra fiesta. Estas fiestas se hacen cuando es el día de algún santo. La vieron como que no sabía lo que quería y muy perdida. El lunes volvió con el nene porque no tenía quien lo cuide”, detalló.

Una examiga de Morena Rial contó que la joven le hizo un “amarre” a su ex

Más tardes, la producción contactó a Melina Granado, una antigua amiga de Morena que también fue niñera del hijo. Allí, la joven confirmó que la mediática le hizo en su momento un “amarre” amoroso a su expareja.

“Ella iba a pedir más que nada por su expareja Maxi, quería amarrarlo, pedirle que volviera”, sostuvo. Además, reveló que la joven hizo algunos pedidos que estuvieron relacionados con el infarto de Jorge Rial en Colombia, pero no quiso dar detalles de si fue bueno el pedido o no.

