Mónica Farro confirmó un explosivo romance con Juan Román Riquelme: “en la intimidad poco goleador, pero muy conversador”

Mónica Farro estuvo como invitada en el programa Desayuno americano (América), el pasado jueves, y confirmó que vivió un apasionado romance con el exfutbolista de Boca Juniors y actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.

Aunque actualmente está en pareja con Leonardo Herrera, la mediática aseguró que hace mucho tiempo mantuvo un vínculo con el ídolo xeneize, quien atraviesa un presente muy tranquilo y sin estridencias desde su partido de despedida en La Bombonera.

En diálogo con Pamela David, conductora del ciclo anteriormente mencionado, Farro no tuvo problema de hablar de su pasado con el deportista en el marco de una charla sobre la vida de las esposas de los jugadores de fútbol. La panelista Yanina Latorre fue quien deslizó el nombre de Riquelme para que Farro diera más detalles, pero la invitada eludió los comentarios e intentó hacer foco en su relación con el exfutbolista uruguayo Enrique Ferraro, con quien tuvo a su único hijo, Diego.

“Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, aseguró la vedette.

Mónica Farro y Leo Herrera

“INVENTE ROMÁN, INVENTE”

Sin embargo, tras la insistencia de todos los presentes en el estudio, Mónica terminó confirmando el affaire con Riquelme y dio detalles íntimos. “Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno, vamos’”, relató Farro.

Por último, hizo una declaración que sorprendió a todos: “Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.

