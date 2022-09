Mirtha Legrand regresa a la tele: Repaso de los últimos dos años de su vida

Luego de dos años sin estar en pantalla de forma continuada, se produce el esperado regreso de la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, quien esta vez lo hará junto a su nieta Juana Viale, en un formato novedoso y que ya despierta gran interés tanto en el público como en los posibles invitados.

Como se sabe, Mirtha estará los sábados por la noche, por canal 13 a partir de las 21.30 en una emisión llamada “La noche de Mirtha”, y Juana los domingos a partir de las 13.45, en “Almorzando con Juana”, aunque días atrás anunciaron que estos roles no serán fijos y que pueden haber intercambio de entre ambas conductoras. A la vez, las promociones preliminares daban cuenta de un “invitado sorpresa” en las emisiones. Sin embargo, ambos programas son grabados por lo que ya se filtró cierta información en torno a quiénes serán los primeros invitados.

Mirtha Legrand confesó que no invitaría a Alberto Fernández

El regreso de la diva y su nieta a la televisión había permanecido hermético en tanto terminaran las negociaciones con el canal. Nacho Viale, nieto de Mirtha, hermano de Juanita y productor de ambas, finalmente firmó contrato con El Trece hace apenas unas semanas, después de varias idas y vueltas

El ciclo promete comensales del mundo de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo, en un nuevo estudio ubicado en Martínez y con nueva escenografía de 360 grados para que el público se sienta parte de la mesaza.

Una de las particularidades de este año es que en la mesaza habrá un invitado no famoso, gente del público que se anotó para sentarse en la ya clásica mesa.

Mirtha irá los sábados y su nieta se hará cargo de los domingos. (Prensa El Trece).

Los primeros invitados

Aunque la información se guardó celosamente, lo cierto es que el programa fue grabado ayer a las 11 en los Estudios Cuyo, en Martínez, y se pudo saber quiénes son los primeros invitados. Moria Casán, el Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez estarán el sábado con Mirtha, en tanto que Pampita Ardohain, el Polaco -que fue acompañado por sus músicos para dar un show en el cierre y apenas arribó, comenzó a probar sonido-, Guillermo Coppola y el periodista Rolando Barbano acompañarán el domingo a Juanita en su debut.

La grabación de ambos programas se hace el mismo día, y aunque salga después, el ciclo dominical se graba primero. Para eso la bella conductora y nieta de Mirtha llegó al estudio ubicado en la calle Cuyo en el barrio de Martínez alrededor de las 9:30. Minutos después de las 11 comenzaron a llegar sus invitados.

La Chiqui llegó a los estudios de Martínez cerca de las 15, para comenzar con la grabación media hora después. Y la esperaba una importante guardia periodística.

La cocina de Jimena Monteverde

La simpática chef y amiga de Juanita será la responsable de los platos en ambos ciclos.Para la grabación de los primeros programas llegó bien temprano: “Todos van a comer vegetariano”, dijo en Socios del Espectáculo la cocinera y explicó: “Mirtha tendrá una burrata con confit de tomates, risotto de espárragos que están de temporada y merengue con crema de limón. Juana tendrá hummus con chips de verduras, ravioles de zucchini sin masa rellenos con mucho queso y como todo es muy liviano, cerramos con un dúo de chocolates”.

La muerte de Goldy

Mirtha Legrand y su hermana Goldy.

El regreso de Mirtha a la pantalla alegra a propios y extraños. La diva había sufrido varios reveses de la vida durante la pandemia y su salud siempre mantenía alerta a los portales de noticias.

Sin embargo, una muerte inesperada sacudió los más firmes cimientos de protección que mantenían a la Chiqui con fortaleza para atravesar la pandemia. El 1 de mayo de 2020, a pocas semanas de iniciado el aislamiento, moría Goldy, hermana gemela de la diva, de manera inesperada. Este fue un durísimo golpe para Mirtha, quien aseguró “Estoy devastada, no estaba enferma y fue una muerte súbita”.

A un mes de la muerte de Goldy, Mirtha Legrand no encuentra consuelo

En aquel momento, por protocolo no había ceremonias fúnebres, por lo que Mirtha tampoco pudo despedir a su hermana en forma presencial. Sin embargo, fiel a su estilo publicó una emotiva despedida en su cuenta de Twitter: “Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, escribió la conductora junto a una foto de ella en blanco y negro.

Mirtha durante la pandemia

La conductora se había expresado en torno a sus emociones con respecto al aislamiento. “Estuve 300 días presa”, había dicho luego de que comenzaran a relajarse las restricciones de circulación por covid. En aquel momento, y con la incertidumbre y desconocimiento de cómo se contagia la enfermedad, Mirtha había evitado todo tipo de salidas y contactos. “No salía ni al balcón” dijo.

Sin embargo, en mayo de este año, cuando ya las restricciones habían cedido y la vida estaba volviendo a la normalidad, Mirtha contrajo covid-19. Fue luego de su participación en la entrega de los Premios Martín Fierro en forma presencial, cuando un caso positivo contagió a más de la mitad de los asistentes, inclusive a la diva. La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales: “estoy asintomática y me siento muy bien”. En aquel momento también confesó su deseo de seguir trabajando y retomar la conducción del programa: “tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila”.

Durante la entrega de los Premios Martin Fierro 2022 Mirtha contrajo covid-19

Un mes antes ya habían sonado las alarmas en torno a la salud de la conductora de la “mesaza”, luego de un contacto estrecho con Gino Bogani, que fue el encargado de la realización del vestido de novia de Elba Marcovecchio y tambièn estuvo presente en el casamiento de la abogada con el periodista Jorge Lanata, en una fiesta con más de cien invitados y sin protocolos covid. Tras esta impresionante fiesta, la novia dio positivo, lo que desató la preocupación en cuanto a la salud de Mirtha.

Una falsa alarma: luego del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, la novia tuvo covid. Esto puso en jaque la salud de la diva

Antes, en diciembre de 2021 y a pocos días de volver a la pantalla, la salud de la diva tuvo en jaque a los televidentes ya que Claudio Cosano, quien la acompañó en su noche especial, dio positivo en Covid-19. El diseñador había sido elegido por Chiquita para confeccionar el vestido largo y celeste con canutillos en la parte superior que lució en La noche de Mirtha. Y por este motivo, él mismo quiso arreglar a la diva en la grabación que se llevó a cabo el viernes 17. Sin embargo esta también fue una falsa alarma.

Otra partida conmovedora

Nelly Trenti, la voz de "Almorzando con Mirtha Legrand".

Una de las características inamovibles de la pantalla, que acompañó la imagen de Mirtha Legrand en todos sus programas y que era tan fácilmente identificable como la cortina musical, era la voz de Nelly Trenti, la locutora que acompañó a Mirtha Legrand durante más de 30 años, quien falleció el 2 de septiembre, a los 85 años. Su voz era una marca registrada del programa.

El fallecimiento de Nelly se produjo días antes del regreso de Mirtha, junto a Juana, en este nuevo formato intercambiable que ya ha generado gran expectativa.